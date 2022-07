https://mundo.sputniknews.com/20220712/fallas-electricas-afectan-a-residentes-de-la-capital-venezolana-1128116801.html

Fallas eléctricas afectan a residentes de la capital venezolana

Fallas eléctricas afectan a residentes de la capital venezolana

CARACAS (Sputnik) — Las fallas eléctricas se intensificaron en los últimos dos meses en la capital de Venezuela y en sus alrededores y los ciudadanos relataron... 12.07.2022, Sputnik Mundo

"La semana pasada se fue al menos tres veces, yo vivo en el piso 14 de un edificio de 17 pisos en Guarenas [periferia capitalina] y me toca subir escaleras. Cuando llego con bolsas del mercado o cargando tobos [envases plásticos] de agua y no hay luz es horrible, porque el ascensor no funciona y como nunca se sabe a qué hora volverá, toca subir", dijo a Sputnik Osmary Rengifo, pensionada de 73 años.En 2019, la nación caribeña sufrió dos apagones generales de varios días y desde ese momento el servicio eléctrico en todo el país es inestable.Pastora Álvarez, de 62 años, quien trabaja en el área de limpieza y residente del barrio Santa Isabel de Mariche (este de Caracas), contó a esta agencia que el corte más reciente en su zona fue el domingo.En los sectores residenciales de Altamira, Bello Campo y Campo Alegre, en el este de Caracas, también se reportaron varias fallas eléctricas en los últimos cinco días."Este martes [12 de julio] la luz se fue a las 5:00 [9:00 GMT], lo que afectó el servicio de agua, justo el día que correspondía que tuviese agua, porque aquí en algunas zonas de Chacao siguen racionando el servicio de agua", informó Enrique Miranda, un comerciante de 67 años.De acuerdo con la ONG venezolana Comité de Afectados por Apagones, en mayo se registraron casi 15.000 fallas eléctricas en todo el país.El corte de electricidad habitualmente afecta la distribución de agua, las comunicaciones telefónicas, las conexiones a internet y el servicio de transporte subterráneo.Las autoridades venezolanas aseguran que la generación de electricidad se ve afectada por las sanciones de Estados Unidos, que impiden la compra de repuestos y la contratación del servicio de mantenimiento a equipos que fueron elaborados en esa nación.

