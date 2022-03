https://mundo.sputniknews.com/20220322/los-apagones-persisten-en-venezuela-a-3-anos-del-ataque-al-sistema-electrico-1123441403.html

Los apagones persisten en Venezuela a 3 años del ataque al sistema eléctrico

Los apagones persisten en Venezuela a 3 años del ataque al sistema eléctrico

CARACAS (Sputnik) — Constantes apagones sufren los venezolanos en distintas regiones de Venezuela a tres años del ataque que recibió el Sistema Eléctrico... 22.03.2022, Sputnik Mundo

Hernández comentó que esta situación afecta el desarrollo del comercio local y que además se agudiza por la escasez de combustible en la región."Algunos negocios cierran, porque las plantas [que generan electricidad con uso de combustibles] que tenían se les dañaron, otros porque los problemas de la gasolina y las colas para surtir son críticas y además de ser críticas hay estaciones de servicios que uno va hace la cola y después te dicen que se acabó", afirmó.El 18 de marzo las autoridades venezolanas denunciaron que grupos delictivos propinaron un nuevo ataque contra el SEN, que afectó el servicio en varias zonas del estado Zulia.En ese sentido, el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Néstor Reverol, anunció que realizan labores de mantenimiento de la central que suministra electricidad al estado Zulia con el fin de mejorar la situación en esa jurisdicción, la más afectada desde 2018."Visitamos mi tierra zuliana y me puse al frente, como me comprometí, de la supervisión de los trabajos y la marcha de los mantenimientos preventivos y las reparaciones en el Complejo Termoeléctrico Rafael Urdaneta", escribió el funcionario venezolano en Twitter.Antes del largo apagón de marzo de 2019, ya el estado de Zulia se veía afectado por racionamientos eléctricos, pues este estado se encuentra en el último de la cadena de suministro eléctrico del país.SabotajeEn otras zonas de Venezuela también se mantiene la inestabilidad del servicio, incluso en estados cercanos a Caracas, como es la Guaira (norte), que está a unos 15 minutos de la capital.Hellen Martínez, residente de ese estado, comentó que desde la crisis que se generó hace tres años han tenido altibajos en el servicio.El 7 de marzo del 2019, Venezuela enfrentó un apagón nacional que afectó 18 de los 23 estados del país, lo que representa 80% de la población; el Gobierno denunció que el corte de energía se generó como consecuencia de un sabotaje cibernético.Desde la población de Quíbor, en al sur del estado Lara (oeste), el traumatólogo ortopedista Nelson Flores comentó a Sputnik que tanto en la región donde vive, como en la ciudad de Barquisimeto, donde labora, el servicio es irregular."Actualmente el servicio eléctrico funciona de manera irregular en racionamiento, los cortes eléctricos se hacen una semana sí y otra semana no, con frecuencia de tres días por semana y con una duración de cuatro horas aproximadamente sin electricidad, unos días en la mañana, otros días en la tarde y otros días en la noche", afirmó.El médico comentó que estas fallas anteriormente eran más persistentes y mencionó que en su comunidad no cuentan con ninguna información sobre el racionamiento eléctrico.Por otra parte, Alicia Blanco, residente de la región de Higuerote (norte), en el estado Miranda (norte), manifestó que en la zona los apagones son continuos.El presidente Nicolás Maduro ha denunciado en varias oportunidades que los ataques al SEN buscan generar caos en la población venezolana, con el objetivo de afectar su gestión de Gobierno y asegura que hacen todo lo posible por garantizar su buen funcionamiento.El Gobierno ha asegurado que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea han dificultado la recuperación del SEN, pues impiden la contratación de equipos especializados para el mantenimiento, así como de repuestos y nuevas maquinarías.

