Mujeres denuncian 'droga de violadores' en una fiesta del Partido Socialdemócrata de Alemania

Pocos días después del escándalo sexual que le costó su puesto al primer ministro británico Boris Johnson, ha estallado otro escándalo, pero en territorio... 10.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-10T02:52+0000

2022-07-10T02:52+0000

2022-07-10T02:52+0000

internacional

berlín

escándalo sexual

alemania

olaf scholz

violación sexual

La tradicional fiesta del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) tuvo un sombrío resultado que podría tener unas consecuencias graves para el canciller del país, Olaf Scholz.Allí varias mujeres fueron víctimas de un ataque con las denominadas 'gotas de violadores' que son unas drogas que inhiben la capacidad de una persona para resistirse a un ataque sexual, informa el diario alemán Tagesspiegel que ha tenido acceso a un chat interno del SPD.En la fiesta, celebrada el 6 de julio, estaban presentes los diputados, el personal del Bundestag alemán y el propio Olaf Scholz. Debido a las restricciones sanitarias por el COVID-19, hubo un total de unas 1.000 personas que asistieron al evento en lugar de los 2.000 invitados que hubo en otros años.Tagesspiegel también hace mención de una carta del líder del grupo parlamentario del SPD, Mathias Martin, a los miembros del Bundestag del SPD que dice: "En nuestra fiesta de verano se produjeron evidentes agresiones a las compañeras con 'gotas de violadores'. Se trata de un incidente escandaloso que hemos denunciado inmediatamente a la Policía del Bundestag". El grupo parlamentario del SPD recomienda que otras posibles víctimas "lo denuncien inmediatamente a la Policía".La Policía criminal de Berlín ha iniciado una investigación por daños corporales peligrosos contra personas desconocidas. A fecha del 9 de julio ya se habían registrado un total de cinco víctimas, según anunciaron las autoridades.Entre las víctimas había una mujer de 21 años que se quejaba de malestar, mareos y pérdida de memoria después de la fiesta. Según la policía, había comido y bebido, pero no había consumido alcohol. A partir de las 21.30 horas se sintió mal y mareada, mientras que a la mañana siguiente ya no podía recordar la noche.Fue al hospital para un chequeo y llamó a la Policía. Según ella, le ordenaron una muestra de sangre y un examen toxicológico. Una portavoz de la institución dijo que los resultados aún no estaban disponibles.

berlín

alemania

berlín, escándalo sexual, alemania, olaf scholz, violación sexual