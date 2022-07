https://mundo.sputniknews.com/20220707/las-crisis-de-confianza-de-johnson-un-eurosceptico-conservador-1127923423.html

Las crisis de confianza de Johnson, un euroscéptico conservador

MOSCÚ (Sputnik) — El primer ministro de Reino Unido y líder del Partido Conservador británico, Boris Johnson, anunció su dimisión, en medio de un nuevo... 07.07.2022, Sputnik Mundo

La decisión del político, que tan solo ayer aseguraba que se mantendría en el cargo, provoca una situación de incertidumbre en el Reino Unido.Durante su mandato que comenzó en julio de 2019, Johnson afrontó hitos verdaderamente históricos: el Brexit, la pandemia del coronavirus, oleadas de inflación o la crisis en Ucrania. A la vez, su actitud controvertida ha creado una bola de nieve de críticas que ahora le hacen renunciar.Escándalo sexualLa fase aguda de la crisis de confianza estalló la semana pasada, cuando trascendió que el diputado Christopher Pincher, partidario de Johnson, en estado de ebriedad, había acosado a dos visitantes de un club de Londres. El diputado anunció que dimitía y todo parecía indicar que la molesta situación para el Partido Conservador y el propio primer ministro estaba resuelta.Sin embargo, el pequeño escándalo se convirtió en un factor desencadenante. Varios políticos empezaron a afirmar que al nombrar a Pincher para el cargo de coordinador adjunto de la facción parlamentaria conservadora, Johnson estaba perfectamente al tanto de similares casos de acoso ocurridos en el pasado, algo que el propio primer ministro finalmente tuvo que admitir.Pese a sus disculpas públicas, más de 50 altos cargos británicos, incluida una treintena de miembros del Gabinete, declararon haber perdido la confianza en Johnson y abandonaron sus puestos.El 'partygate'A finales de enero, Johnson, ya estuvo bajo un aluvión de críticas y a punto de perder su cargo por el llamado 'partygate', una polémica en torno a las fiestas ilegales en 2020 en la sede del Gobierno, en Downing Street, durante el confinamiento nacional.El escándalo se agravó al revelarse que otras dos fiestas más se celebraron el 16 de abril de 2021, la víspera del funeral del príncipe consorte Felipe, cuando en el Reino Unido todavía estaban en vigor las restricciones y el país estaba en luto nacional hasta el punto de que, durante la misa en memoria del difunto, la reina estuvo sola, para cumplir con el distanciamiento social.Johnson, tras varias negativas a reconocer su participación en las fiestas, acabó presentando sus disculpas y pasó a la historia como primer jefe del Gobierno en ser multado por violar la ley.No obstante, a principios de junio, logró superar una moción de censura que promovió su propia formación política.Polémica lucha contra COVIDGracias a las medidas rigurosas, la pandemia del coronavirus no afectó gravemente la economía británica, lo que llegó a ser un éxito del Gobierno de Johnson, pese a cierta vacilación a la hora de imponer restricciones en las primeras etapas.El líder conservador fue uno de los primeros en Europa en lanzar la vacunación masiva y otorgar subsidios sociales a los que perdieron el empleo a raíz de la pandemia.Sin embargo, el rápido y para muchos precoz levantamiento de la mayoría de las medidas sanitarias, a principios de 2022, parecía un intento de mitigar la creciente crisis de confianza en la personalidad y la gestión de Johnson.Keir Starmer, líder de la oposición, incluso le pidió informes científicos que avalaran la cancelación de las restricciones para que la opinión pública tuviera la certeza de que la finalidad era "proteger la salud, no su cargo".Desafíos económicosEn pasado mayo, la inflación anual en el Reino Unido aumentó hasta un 7,9% en términos anuales, cifra tope que no se había registrado desde hacía 30 años, lo que sumía al país en un riesgo de recesión.Pese a medidas adoptadas por el Gobierno de Johnson, el coste de la vida en el país que va por el camino bastante desconocido tras salir de la Unión Europea (UE), sigue creciendo.Además, en septiembre pasado, en medio de la pandemia, las autoridades aumentaron los impuestos a niveles inéditos para destinar fondos adicionales a la lucha contra el COVID-19.Terreno imprevisibleBoris Johnson deja al Reino Unido sumida en una profunda crisis económica y con la mayor inflación registrada desde 1982. No obstante, muchos desafíos que marcaron su legislatura, estaban fuera de su control. Tras salir a efectos prácticos de la UE, el país se enfrentó a la pandemia y la recesión mundial por los acontecimeintos en Ucrania.Queda por ver quién ocupará el cargo del primer ministro ahora y qué traerá al país. La subida de los precios en el país y la situación en Ucrania fueron los principales argumentos por los que Jonhson se negó a dimitir la semana pasada alegando que sería irresponsable hacerlo en esa situación. Sin embargo, tanto en el Reino Unido como en el mundo los acontecimientos dan muchas vueltas últimamente.

