¿Qué es la moda 'slow'?

Enfocada en el cuidado por el medio ambiente y la calidad del ambiente laboral, la tendencia se instaló en América Latina y busca concientizar sobre los daños ocasionados por esta industria en la ecología.

Confeccionar unos simples jeans como los que podemos utilizar para vestir en nuestra vida cotidiana, implica la extracción de unos 7.500 litros de agua. Esto equivale a la cantidad de agua que toma una persona en siete años, según datos de Naciones Unidas.Este dato ilustra parte del impacto de la industria de la moda; es la segunda más contaminante del mundo, por encima de la manufacturera o el transporte.La contaminación empieza desde la extracción de la materia prima para elaborar la ropa, el transporte, el uso de químicos para manipularlas, la forma de fabricarlas, hasta el punto en cómo cuidamos o lavamos nuestras prendas."Hoy el 70% de nuestra ropa está fabricada con elementos como el poliéster, que provienen del petróleo; podemos imaginar todo lo que estos microplásticos contienen y al final muchos terminan en los océanos", agregó.Slow Fashion Latam surgió como un proyecto de temporada, pero sus integrantes, provenientes de varios países, vieron la necesidad de instalar un trabajo permanente para difundir sus ideas respecto a esta filosofía de vida.Así nació la ONG con sede en los Países Bajos, donde nació la idea de este movimiento que hoy tiene 23 sedes en todo el mundo.Entre los desafíos actuales de la organización latinoamericana, está comenzar a traducir mucha información sobre el tema que está en inglés, para llegar a más personas. A partir de allí será más fácil el trabajo de difusión y formación en diferentes instituciones, pero hoy están comenzando esos procesos.¿Pero cómo practicar la moda sustentable? Pagoada recomienda reutilizar o renovar las prendas que tenemos, ser creativos si nos cansamos de utilizarla como era originalmente, y repararlas cuando se rompen. De esta forma, se evita una renovación constante de armario, tal como se promueve desde las grandes industrias.Otra de las alternativas recomendadas por la organización es el intercambio de ropa o el consumo de second hand.En las redes sociales de Slow Fashion Latam se puede obtener más información al respecto. Incluso aclara mitos y creencias sobre elementos promovidos como sustentables pero que en realidad no lo son, como algunos tipos de cueros vendidos como veganos o eco cuero, que en realidad son sintéticos y poco amigables con el ambiente.Además podemos conocer más información sobre fibras textiles ecológicas, por ejemplo las utilizadas por pueblos indígenas. Todo esto contribuye a tener más datos y tomar decisiones conscientes a la hora de comprar una prenda de vestir, como expresó Pagoada.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

