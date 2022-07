https://mundo.sputniknews.com/20220706/haiti-esta-peor-un-ano-despues-del-magnicidio-1127879354.html

Haití está peor un año después del magnicidio

Un año después muchos coinciden en que la situación del país se deteriora aceleradamente mientras el crimen aún está impune y las instituciones democráticas ausentes."La situación para mí es peor porque nadie responde por su trabajo. La seguridad está peor, la economía está peor y ahora no se puede hablar de elecciones", dijo a la Agencia Sputnik el exdiputado Wuinchel Olivier, uno de los cientos de parlamentarios cuya gestión culminó en 2020.La Asamblea Nacional (parlamento) no se recuperó después que Moise diera por "caducado" al Poder Legislativo, lo cual dejó a solo 10 senadores en activo y con un poder nominal, además de posponer indefinidamente las elecciones.Mientras tanto, la inseguridad se agrava con el control de las pandillas, los secuestros que ya superaron el medio millar en lo que va de año y los más de 200 asesinatos, muchos de ellos como consecuencia de la guerra de las bandas en el norte de Puerto Príncipe.La Organización Ciudadana por un Nuevo Haití registró 57 casos de homicidio solo en el mes de junio, entre ellos de cuatro oficiales de Policía, y reclamó medidas urgentes para restablecer la seguridad.Sin embargo, desde ese mismo mes la sede del juzgado y de la fiscalía de la capital está ocupada por la banda Cinco Segundos, que quemó expedientes judiciales y puso a la venta el mobiliario de la institución, ante la mirada de las autoridades que un mes después no se pronunciaron oficialmente.La salida sur de la capital lleva más de un año controlada por los grupos armados. La expansión de estas bandas ya desplazó a más de 30.000 personas de sus hogares y otros miles migran de forma desesperada, pero muchos son devueltos a su país de origen.De septiembre pasado, solo dos meses después del magnicidio, hasta abril, 21.380 haitianos fueron expulsados de Estados Unidos, pese a los reclamos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos, reveló un informe de la Organización Internacional de las Migraciones.EEUU se escuda en la aplicación del Título 42, que permite prohibir la entrada al territorio a personas migrantes si cree que estas pueden introducir enfermedades, y que fue criticado por Joe Biden antes de asumir la presidencia, pero que le ha servido para expulsar a más personas que durante las administraciones anteriores.Investigación paralizadaEl asesinato de Moise volvió a poner de manifiesto la debilidad del sistema judicial que en un año no pudo brindar pistas sobre el magnicidio, y tampoco imputar formalmente a los sospechosos detenidos en la Penitenciaría Nacional.Esta semana, la liberación de un presunto implicado, el empresario Samir Handal arrestado desde noviembre en Turquía, volvió a dar argumentos a las voces que critican los altos niveles de impunidad del país caribeño."Handal es liberado porque el Gobierno Ariel [Henry] produjo deliberadamente una solicitud de extradición fallida que no tenía posibilidades de éxito", aseguró en Twitter el excanciller Claude Joseph.En los últimos días, la investigación se reanudó bajo la égida de Walther Wesser Voltaire, el quinto magistrado a cargo de la pesquisa, que ya confirmó iniciar las entrevistas, pero aún se rehúsa a dar detalles por ser un archivo abierto.En la Penitenciaría Nacional están detenidas decenas de personas, entre ellas los colombianos que supuestamente ejecutaron al exmandatario, mientras Estados Unidos acusó formalmente a otros tres sospechosos.Acuerdo que no llegaEn medio de todo este caos, los grupos políticos aún no establecen un acuerdo, pese a tímidos intentos de negociaciones. Disienten en quién debe llevar adelante la transición, y critican la gestión del primer ministro Ariel Henry quien cumplirá un año en el poder sin muchos resultados palpables.El político criticó la supuesta insistencia del jefe de Gobierno de retener el poder "pese a que no está haciendo nada", mientras los ciudadanos prefieren no salir de sus casas por temor a caer en manos de bandidos, y no creen en la justicia o una solución temprana a la crisis.

