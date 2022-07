https://mundo.sputniknews.com/20220708/elon-musk-cancela-los-planes-de-comprar-twitter-1128007410.html

Elon Musk anunció que ha cancelado su acuerdo para la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares.

Según el director general de Tesla, tomó esta decisión por "incumplimiento de múltiples disposiciones" del acuerdo y "parece haber hecho representaciones falsas o engañosas".Este anuncio pone fin al tira y afloja que hubo en los últimos meses entre Elon Musk y Twitter. El hombre más rico del mundo hizo una propuesta a la red social en abril de 2022, pero como una de las condiciones de compra exigió que Twitter demostrará que las cuentas falsas suponen menos del 5% del número total de usuarios. El número de cuentas falsas o de spam ha sido "salvajemente más alto" que el 5% indicado por Twitter, indicó el análisis preliminar de los asesores de Musk, indica Financial Times. Según el equipo de Musk, esta cifra se sitúa entorno al 20%.Elon Musk anunció en repetidas ocasiones que estaba considerando abandonar el acuerdo de compra de la red social, al que accedió en abril. La primera mención de sus preocupaciones fue el 13 de mayo, que se materializó el 6 de junio, cuando sus abogados remitieron una carta a los representantes de Twitter indicando que la financiación del acuerdo por parte de Musk tendría lugar después de recibir la información sobre el número de cuentas falsas. El 8 de junio Washington Post informó que Twitter dió acceso a una información incluso más extensa de lo solicitado por los abogados de Musk. Sin embargo, el 7 de julio Washington Post informó que aún así el acuerdo estaba en peligro, pues Elon Musk seguía considerando que no podía verificar el número de bots en la plataforma.Poco después del anuncio de Musk sobre la cancelación del acuerdo, el valor de las acciones de la red social cayeron en un 6%. Por su lado, a lo largo de las últimas semanas Twiitter insistía en que cumplía con todas las condiciones del acuerdo. Al mismo tiempo, algunos expertos sugieren que el asunto de las cuentas falsas no es más que un pretexo para Elon Musk para abandonar el acuerdo sin graves repercusiones. "Todo el tema de las cuentas falsas en la plataforma ha sido un problema desde hace años. Sería sorprendente que fuera esto lo que le puso nervioso ahora", dijo Ann Lipton, profesora de derecho de la Universidad Tulane a la cadena NBC. También se destaca que dada la aparente disposición de Twitter a acceder a los requirimientos de Elon Musk, las discusiones sobre las cuentas falsas es solo un pretexto para abandonar el acuerdo por completo. "Si de verdad les preocupara la información sobre las cuentas falsas, les demandaría. Parece más probable que en realidad no se trata de eso. En lugar de esto, quiere alegar que Twitter está incumpliendo el contrato para que él no tenga que cerrarlo", explica Lipton. Aunque las dos partes acordaron pagar 1.000 millones de dólares por un cese unilateral del acuerdo, no es cuestión de que Elon Musk simplemente pague esta suma y se vaya, considera el profesor de derecho de la Universidad de Columbia Eric Talley. De acuerdo con él, es probable que Twitter que podría pedir a un juez que obligue a Musk a comprar la compañía bajo la cláusula de "rendimiento especifico", indica NBC. Además, Talley destaca que en el acuerdo se indica explícitamente que si Elon Musk no cumple intencionadamente con el contrato, el pago de 1.000 millones de dólares no es la única penalización. Así mismo, el presidente de Twitter, Bret Taylor, indicó que su empresa sigue comprometida con el acuerdo, a términos y precio estipulados inicialmente. También informó que están dispuestos a emprender acciones legales para forzar el cumlimiento del acuerdo, lo cual confirma lo dicho por Talley.

