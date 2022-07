https://mundo.sputniknews.com/20220701/por-que-2022-ha-sido-un-pesimo-ano-para-jeff-bezos-elon-musk-y-mark-zuckerberg-1127627688.html

¿Por qué 2022 ha sido un pésimo año para Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg?

¿Por qué 2022 ha sido un pésimo año para Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg?

La fortuna del dueño de Tesla se hundió en casi 62.000 millones de dólares; el titular de Amazon redujo su riqueza en 63.000 millones de dólares, y el fundador de Facebook, hoy Meta, redujo el valor neto de su fortuna en más de la mitad, de acuerdo con el análisis de fortunas de Bloomberg. Las 500 personas más ricas del mundo perdieron, en total, 1,4 billones de dólares en el primer semestre del 2022, como consecuencia de la elevación de tasas de interés como medida para contener la inflación a nivel global, lo que ha generado pérdidas veloces en acciones y, por lo tanto, en los multimillonarios que las gestionan. Si bien la pandemia de COVID-19 impactó directamente en la actividad económica mundial, los bancos centrales del mundo atendieron la situación con medidas de estímulos sin precedentes, lo que aumentó el valor de las empresas e incluso de iniciativas como la criptomoneda. Sin embargo, ahora el escenario es el del alza de precios como consecuencia, entre otras cosas, de la incertidumbre alimentaria que vive el planeta ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde este último es uno de los principales productores del mundo y el primero un líder de producción y exportación de petróleo, fundamental para el comercio internacional. El segundo trimestre de 2022 fue el peor para Tesla, mientras que Amazon tuvo una caída histórica desde que estalló la burbuja de los sitios puntocom. No obstante la dimensión de estos desafíos, Elon Musk sigue teniendo la mayor fortuna del planeta, estimada en 208.500 millones de dólares, seguido por Jeff Bezzos, con 129.600 millones de dólares. Ambos magnates son seguidos en tercera posición por el francés Bernard Arnault, quien concentra una riqueza de 128.700 millones de dólares; luego figura Bill Gates, con 114.800 millones de dólares. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se ha desplomado del top 10 de millonarios del mundo y ahora ocupa la posición 17, con 60.000 millones de dólares. No obstante estos desplomes, que parecen apabullantes, estos multimillonarios tienen tal músculo financiero que no sólo pueden soportar estos vaivenes en sus riquezas, sino que incluso aprovechan la situación para buscar adquirir nuevas oportunidades de negocio a precios bajos.

