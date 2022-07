https://mundo.sputniknews.com/20220708/china-y-nicaragua-estrechan-relaciones-con-miras-al-tratado-de-libre-comercio-1128007236.html

China y Nicaragua estrechan relaciones con miras al Tratado de Libre Comercio

China y Nicaragua estrechan relaciones con miras al Tratado de Libre Comercio

Está previsto que el TLC se concrete en 2023 pero este 14 de julio habrá un preámbulo con la firma del Acuerdo de Cosecha Temprana, que permite el intercambio... 08.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-08T22:15+0000

2022-07-08T22:15+0000

2022-07-08T22:15+0000

contante y sonante

china

nicaragua

acuerdo comercial

tratado de libre comercio (tlc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1128007091_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_cddc6755e6058953a5cda302c0c21550.jpg

China y Nicaragua estrechan relaciones con miras al Tratado de Libre Comercio China y Nicaragua estrechan relaciones con miras al Tratado de Libre Comercio

El 4 de julio, el ministro de Fomento, Industria y Comercio nicaragüense, José Bermúdez, anunció la oficialización de este acuerdo que permite al país latinoamericano acceder al mercado chino de 1.400 millones de habitantes.Según lo anticipado por el jerarca, Nicaragua enviará carne bovina, hortalizas, frijoles rojos, cacahuete (maní), crudo, ron, textil vestuario y arneses automotrices.En tanto, se prevé que China exporte plantas y flores, maíz dulce, sardinas y atunes, productos de confitería y panadería, alimentos para peces, insecticidas, fungicidas y herbicidas, además de plásticos, entre otras mercancías.Adolfo Pastrán, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y comunicador señaló a Sputnik que el pacto consolida las relaciones entre ambos países, que retomaron sus vínculos diplomáticos en diciembre.Esto ayudaría a Nicaragua en el crecimiento económico y a "reducir rápidamente la pobreza", agregó.Pastrán también expresó que es esperable que el acuerdo con China no sea obstaculizado por EEUU, con el cual también existe vínculo comercial a través de un tratado de libre comercio. Se trata del CAFTA, suscrito por los países centroamericanos, República Dominicana y la potencia norteamericana.Sobre un posible bloqueo por parte de la Casa Blanca del tratado entre Managua y Pekín, el entrevistado sostuvo que "no solo sería injusto para el desarrollo económico de Nicaragua, sino que irracional como todas las otras sanciones que han venido imponiendo a esta nación y a sus funcionarios”.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

china

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, nicaragua, acuerdo comercial, tratado de libre comercio (tlc), аудио