¿Por qué Uruguay liberará 30 millones de moscas por semana?

La 'mosca de la bichera' causa pérdidas millonarias por año debido a los daños provocados en animales y personas habitantes del medio rural. Un experto cuenta cómo será un procedimiento cuyo objetivo es erradicar este problema.

Desde la década de 1990 Uruguay intenta combatir la "mosca de la bichera", insecto que afecta a su sistema productivo desde el punto de vista sanitario y económico. Ahora el Gobierno resolvió probar una nueva técnica: la del insecto estéril, que brindó óptimos resultados en otros países latinoamericanos.En una proyección realizada años atrás se constató que "unos 800 uruguayos tenían problemas de miasis, por esta mosca, en el medio rural”, dijo el doctor en medicina y tecnología veterinaria Martín Altuna, director de la división Sanidad Animal, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay a Big Bang.“En lo que tiene que ver con sector primario causa grandes pérdidas" como mortalidad de animales, mano de obra o en el área productiva, vinculado a temas sanitarios y el bienestar animal, agregó el experto.Estas moscas tienen cuatro etapas en su vida: huevo, larva, pupa y adulto. La larva se inserta en la herida de un animal cuando la mosca se reproduce y lo infecta. En esta oportunidad, se importarán las pupas estériles para tener su última etapa de vida en Uruguay y, al copular con una hembra, corte la dispersión de las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax.Panamá tiene la única planta que produce moscas estériles. En el marco de la "Comisión Panamá - EEUU Para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado", científicos comenzaron a investigar en este tema.Según las estadísticas, el país centroamericano liberó hasta 766 millones de moscas semanales en 2021, en el marco de este trabajo y produce unos 100 millones de estas moscas por año.En Uruguay se liberarán entre 24 y 30 millones por semana, en dos vuelos semanales que parten desde un centro de dispersión que estará instalado en el departamento de Durazno (centro del país), de donde saldrán los aviones.Esta tarea se realizará durante un año; se trabajará por zonas, primero en el Sur uruguayo, luego en la zona centro, norte y por último, en las fronteras con Brasil y Argentina.La cantidad de insectos a liberar se definirá a medida que avancen las tareas viendo también como responde la técnica al territorio, explicó Altuna.Una de las características de estas moscas es que son silvestres, no les gustan las casas o zonas habitadas. Por lo tanto, el especialista aseguró que no se afectarán los hogares y ni se enterarán de la liberación de estos insectos, según el doctor en veterinaria.Este proceso tiene tres etapas: la fase de preparación, luego la dispersión y por último el mantenimiento.La dispersión se prevé para septiembre de 2023, pues llevará por lo menos un año trabajar a nivel de terreno con productores rurales e informarlos sobre cómo será la tarea.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

