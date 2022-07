https://mundo.sputniknews.com/20220707/niegan-demanda-que-buscaba-anular-reglamentacion-del-fracking-en-colombia-1127943853.html

Niegan demanda que buscaba anular reglamentación del 'fracking' en Colombia

Niegan demanda que buscaba anular reglamentación del 'fracking' en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — El Consejo de Estado de Colombia, máximo juez de la administración pública, negó una demanda que pretendía la nulidad de las normas que... 07.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-07T23:46+0000

2022-07-07T23:46+0000

2022-07-07T23:46+0000

américa latina

colombia

medioambiente

fracking

petróleo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108651/73/1086517327_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_af669b6fc43838f8e87a46ec06a97f52.jpg

El fracking es un método de extracción de petróleo o gas por estimulación hídrica muy criticado por activistas ambientales por, entre otras cosas, contaminar el agua, destruir los ecosistemas y ocasionar posible actividad sísmica.Las normas fueron demandas por una organización ambiental porque, para el gremio, estos mandatos representan un riesgo para los recursos naturales y la salud humana, animal y vegetal.Para la autoridad, el reglamento actual no crea, autoriza, avala o permite el fracking, sino contiene la actualización de las normas técnicas que ya existían de una actividad que no está prohibida.Además, agregó que el demandante no podía limitarse a demostrar que la actividad es riesgosa, pues al tratarse de una cuestión técnica compleja, la anulación de la decisión solo es viable en la medida que sea abiertamente irrazonable, desproporcionada o arbitraria."Por esa razón, el actor el deber de probar con absoluta seguridad y certeza la falencia o la equivocación manifiesta en su adopción", agregó el alto tribunal.Actualmente, el fracking es una de las discusiones más importantes en Colombia porque el presidente electo, Gustavo Petro, ha asegurado que en su gobierno prohibirá la exploración y explotación de petróleo a través de esta técnica.

https://mundo.sputniknews.com/20220328/autoridad-de-licencias-ambientales-de-colombia-autoriza-un-proyecto-piloto-de-fracking-de-ecopetrol-1123685289.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, medioambiente, fracking, petróleo