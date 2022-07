https://mundo.sputniknews.com/20220707/boris-johnson-y-argentina-una-relacion-marcada-por-la-tension-por-malvinas-1127924250.html

Boris Johnson y Argentina: una relación marcada por la tensión por Malvinas

A pesar de ser el primer canciller en visitar Buenos Aires en 22 años, las posturas del primer ministro británico saliente Boris Johnson sobre Malvinas fueron...

Si bien la gestión de Boris Johnson al frente del Gobierno británico quedó inevitablemente ligada al Brexit, el saliente primer ministro del Reino Unido también se caracterizó por tener una relación particular con Argentina, marcada por las tensiones por la cuestión Malvinas e intentos de acercamientos comerciales, incluso desde su etapa como canciller.En efecto, el nombre de Boris Johnson comenzó a sonar en Argentina cuando cumplía funciones como ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, cargo que ocupó entre 2016 y 2018 con Theresa May como primera ministra.En 2018, Johnson visitó Argentina para participar de la Cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires, todavía con Mauricio Macri como presidente argentino. No fue una visita cualquiera, ya que se trató de la primera vez en 22 años que un canciller británico tocaba suelo argentino.Durante su estadía, Johnson sorprendió con un gesto: fue a visitar el monumento a los argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas, el conflicto armado que en 1982 enfrentó a argentinos y británicos por la soberanía en las islas del Atlántico Sur. Johnson El 21 de mayo de 2018, Johnson se acercó al cenotafio ubicado en la Plaza San Martín de Buenos Aires y dejó una ofrenda floral.Sin embargo, Johnson no eludió las tensiones en relación a la cuestión Malvinas, especialmente cuando coincidió con el Gobierno de Alberto Fernández, mucho más enfático en los reclamos de soberanía que la gestión de Macri.Es que, con el Brexit como bandera, Johnson se vio obligado a intentar llevar tranquilidad a los habitantes británicos de las Malvinas, que temían que la salida del Reino Unido de la Unión Europea afectara sus intereses. En los últimos días de 2019, su primer año como primer ministro, Johnson envió un saludo navideño a los isleños.En el mismo mensaje, Johnson reivindicó el referéndum que los británicos en las islas organizaron en 2013 para declarar su intención de continuar siendo una colonia británica. "Si algo he aprendido algo de mi tiempo como primer ministro, es que no estoy en el negocio de ignorar los resultados del referéndum", aseguró.Johnson también defendió la idea de establecer un nuevo vuelo comercial entre el continente sudamericano y las islas, además de la conexión a través de la ciudad chilena de Punta Arenas. La intención de Londres fue impulsar un vuelo desde Sao Paulo, pero la gestión fracasó.Las posturas del ahora exprimer ministro británico sobre Malvinas nunca dejaron de suscitar preocupación en el Gobierno de Alberto Fernández. En marzo de 2021, la Cancillería argentina debió publicar una declaración de preocupación luego de que un informe sobre política de defensa presentado por Johnson a la Cámara de los Lores del Parlamento británico garantizara que el Reino Unido mantendría "presencia militar permanente" en las Malvinas.Argentina respondió indicando que "la base militar británica en Malvinas es una amenaza para toda la región y es contraria a distintas Resoluciones de Naciones Unidas y de otros foros internacionales". En ese sentido, Buenos Aires enfatizó que la presencia militar británica en las islas "de ninguna manera tiene un sentido defensivo" y es "desproporcionada"."La presencia militar tiene como objetivo principal asegurar el acceso y el control británico a la Antártida, al corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico y asegurar que el Reino Unido pueda seguir explotando los recursos naturales de toda esa región", declaró Argentina.El 2022, último año de Johnson en el cargo y 40° aniversario de la Guerra de Malvinas, trajo nuevas tensiones entre el primer ministro y el Gobierno argentino. La cumbre del G7 desarrollada en junio en Madrid hizo coincidir al premier británico con el mandatario argentino, Alberto Fernández.Ambos mantuvieron una reunión bilateral en la que el argentino transmitió al británico que no avanzaría en negociaciones sobre otros temas hasta tanto no se dialogue en las Islas Malvinas. Sin embargo, Johnson se mostró reacio a hablar sobre la soberanía de las islas, un asunto que consideró un "tema cerrado" por la guerra de 1982.Al hablar sobre el encuentro, Johnson hizo una insólita comparación entre la cuestión Malvinas y el conflicto en Ucrania, asegurando que el principio de soberanía está igualmente en juego en ambos casos. "Ese era el principio que estaba en juego en Malvinas. Se decidió de manera decisiva durante muchos, muchos, muchos años y todavía no veo ninguna razón para que participemos en una discusión sustantiva al respecto", dijo, en una declaración que también motivó cuestionamientos del presidente de Rusia, Vladímir Putin.En esa oportunidad, Johnson también dio a conocer su 'fórmula' para relacionarse con los líderes argentinos, vínculos siempre difíciles por la cuestión Malvinas.De hecho, Johnson intentó varias veces fortalecer el comercio entre el Reino Unido y Argentina. Ya en su visita a Argentina como canciller, Johnson había escrito una carta en la que llamaba a "la era dorada de las relaciones entre el Reino Unido y la Argentina". Incluso, durante su gestión como canciller se llegó a mencionar la posibilidad de firmar un Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido y Argentina.

boris johnson, argentina, reino unido, islas malvinas, 40 años de la guerra de malvinas, alberto fernández