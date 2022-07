https://mundo.sputniknews.com/20220706/me-gustaria-ver-una-negociacion-embajador-de-eeuu-pidio-que-londres-acepte-dialogar-por-malvinas-1127858970.html

"Me gustaría ver una negociación": embajador de EEUU pidió que Londres acepte dialogar por Malvinas

El embajador de EEUU en Buenos Aires, Marc Stanley, abogó porque el Reino Unido acceda a negociar con Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas

El embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, participó como invitado en una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, celebrada el 5 de julio. Allí, el diplomático se centró especialmente en las potencialidades del país sudamericano en materia de energía, alimentos y capital humano y los posibles intercambios comerciales con EEUU.Sobre el final de la sesión, Stanley respondió preguntas de los senadores. Una de las interlocutoras fue la senadora del oficialista Frente de Todos por Neuquén, Silvia Sapag, quien pidió a Stanley un comentario sobre "la negativa del Reino Unido a querer iniciar estas conversaciones" sobre las Malvinas.Stanley reconoció que se trataba de una pregunta incómoda para él, dado que "Malvinas es un asunto delicado para cada argentino" y que Washington "todavía reconoce la soberanía actual de Malvinas" en manos de los británicos, tras la ocupación de las islas en 1833.El embajador dijo no estar completamente informado sobre la historia del conflicto por las islas pero aseguró que ha seguido de cerca la intervención del canciller argentino, Santiago Cafiero, ante el Comité de Descolonización de ONU en junio y la charla que el presidente argentino, Alberto Fernández, mantuvo sobre el tema con el primer ministro británico, Boris Johnson."Odio este conflicto por muchas razones", reveló el diplomático, haciendo luego un repaso de cómo el diferendo por la soberanía de las Islas Malvinas interfiere en las relaciones comerciales entre Argentina y el Reino Unido y los intereses de EEUU.Stanley dijo que, en segundo lugar, el conflicto "impide inversiones de empresas británicas en Argentina y eso sí es un problema porque Argentina necesita inversiones”.En tercer lugar, mencionó que sin el conflicto Argentina tendría "más acceso a permisos de pesca y derechos de perforación" en la zona, algo que según el embajador "también mejoraría la economía argentina"."Me encantaría que se resolviera el tema y hablo en representación mía porque respecto a EEUU no tengo la respuesta a todo", se sinceró ante los senadores.Enseguida, Stanley enfatizó su deseo de que haya una resolución, aunque reconoció la dificultad de imaginar cuál sería la salida para el diferendo.Stanley lamentó, sin embargo, que en la reciente cumbre del G7 en la que habló con Fernández, "Boris Johnson no parecía tener interés en continuar las negociaciones".La postura de Stanley en favor de abrir un diálogo entre Argentina y el Reino Unido fue celebrada desde el oficialismo argentino. Guillermo Carmona, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, valoró el posicionamiento y, en un estilo bien argentino, reclamó que las palabras de Stanley interpelen a Boris Johnson: "Teléfono para el inquilino de Downing Street 10".El gobernador de la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, también valoró la postura en favor del diálogo, reclamado por Argentina y refrendado por Naciones Unidas.

