Leones comiéndose a sí mismos por hambre: así es este infierno felino en México | Video

El lugar se llama Black Jaguar-White Tiger, se ubica al sur de la Ciudad de México y es administrado por una fundación creada por el empresario mexicano Eduardo Serio. Se trata de un sitio con fama internacional. Le han hecho publicidad personajes del deporte y la farándula, como Khloé Kardashian, Lewis Hamilton, Maluma y Paris Hilton. Desde su creación en 2013, este santuario se vendió como un refugio para animales salvajes. Vivía de las donaciones de políticos, empresarios y artistas. A cambio, la gente podía ir, convivir con las especies y subir historias a Instagram. Sin embargo, con los años, Black Jaguar-White Tiger se desatendió de su fauna hasta dejarla en condiciones deplorables, según denunciaron grupos ambientalistas de México. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), a su vez apoyada por el ambientalista Arturo Islas Allende, un activista ambiental de mucha popularidad en la región latinoamericana. Gracias a las filtraciones de una extrabajadora del santuario, llamada Yael Ruiz, se pudo constatar que los tigres, leones y otros felinos vivían con enfermedades, abandonados, encerrados y dejados a su suerte en predios de la zona boscosa de la capital mexicana. Muchos animales no tenían cola, ya que, por el hambre, se comían a sí mismos, según acusó Ruiz. Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.En la denuncia se relata que Eduardo Serio y su equipo han cometido diversas negligencias en su supuesto santuario. El alimento, por ejemplo, es escaso, y el poco que hay no está en refrigeración, por lo cual la carne se llena de larvas y provoca enfermedades entre los felinos. Islas Allende dijo en un video subido a sus redes sociales que muchos animales se encuentran en una debilidad extrema y otros más padecen sarna. No descarta que se hayan lastimado entre ellos como una especie de "canibalismo" debido al hambre extrema que padecen. El dueño de Black Jaguar-White Tiger se deslindó de responsabilidades y subió a su Instagram una historia en la que, dice, se prueba que los felinos están en buenas condiciones pese a que las donaciones a su fundación bajaron por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, en otro video, Islas Allende visita el refugio, lo contradice y asegura que esas imágenes no son actuales.El caso escaló rápidamente hasta el despacho de Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la Presidencia de su país en 2024. En menos de un día, elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) visitaron el predio donde se encontraban los animales y constataron las condiciones en las que vivían. Según el más reciente informe de las autoridades, se encontraron más de 190 felinos, entre leones africanos y blancos, tigres, jaguares y pumas, así como 17 primates y 2 coyotes. Todos ya están bajo resguardo de expertos ambientalistas del Gobierno y se les realizarán pruebas veterinarias para determinar sus estados de salud. La activista y empresario mexicana Alessandra Rojo de la Vega reclamó en sus redes sociales el maltrato perpetrado por Black Jaguar-White Tiger y cuestionó al dueño de esta fundación sobre el destino de todo el recurso que le donaron tantas celebridades desde hace al menos nueve años. De acuerdo con información de la revista Quién, Eduardo Serio forma parte del jet set de México y Estados Unidos gracias a la fortuna que tienen sus padres. Su papá, Eduardo Moisés Salomón, "fue ligado a una red de lavado de dinero y venta de facturas del caso Edicom, empresa señalada por financiar poco más de 23 millones de pesos destinados a los monederos electrónicos de Monex utilizados para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto en 2012". El activista mexicano y luchador por los derechos del medio ambiente, Michel Duhart de la Cerda, también utilizó sus redes sociales para informar que, en algún momento, se quiso ofrecer como voluntario de este santuario, con un detalle: le cobraban 3.000 dólares por semana. "Busquen su sitio, todo está en inglés y enfocado en recibir donaciones en dólares estadounidenses, no obstante las cuotas de voluntariados que les comenté. Todo es una farsa que tal vez tuvo un buen inicio y se acabó pervirtiendo", escribió. La Profepa aseguró que ya prepara una carpeta de investigación en contra de Black Jaguar-White Tiger por delitos que son del orden federal. Sin embargo, todavía faltan los resultados de los estudios practicados a los animales para determinar si el empresario cometió algún acto ilícito. Pese a las evidencias difundidas en internet, Eduardo Serio niega su responsabilidad. En Instagram, escribió en inglés: "El Karma, todos mis hijos y todas las personas que realmente prestaron atención a mis palabras y acciones a lo largo de los años, saben exactamente lo que hay en mi corazón. Por donde quiera que pase, la existencia me bendice con regalos desconocidos para la mayoría de los humanos. Así que estoy en paz. Veamos qué sucede. Como siempre, estoy en manos del Espíritu. Nada puede hacerse a favor o en contra de mí sin el Espíritu".

