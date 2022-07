https://mundo.sputniknews.com/20220705/amlo-reprocha-cateo-a-casa-del-lider-del-pri-no-se-puede-humillar-a-las-personas-1127802875.html

AMLO reprocha cateo a casa del líder del PRI: "No se puede humillar a las personas"

AMLO reprocha cateo a casa del líder del PRI: "No se puede humillar a las personas"

Aunque subrayó que no lo apoya ni coincide con él, el presidente de México, Andrés Mauel López Obrador, llamó a respetar la dignidad del dirigente nacional del... 05.07.2022, Sputnik Mundo

El lunes 4 de julio Policía Ministerial de Campeche ejecutó una orden de cateo en la residencia de Moreno, bajo autorización de un juez, aseguró la gobernadora Layda Sansores, quien divulgó la acción en un video compartido en sus redes sociales.El presidente de México consideró que exhibir el procedimiento vulnera la dignidad del priista e incluso comparó el caso al ingreso de cámaras de Televisa a la residencia del líder iraquí Sadam Huseín y a la exhibición de la residencia del expresidente de Bolivia Evo Morales, en un recorrido, acusó, cargado de tintes racistas."Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche, hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI, ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento", declaró López Obrador en su conferencia matutina de este martes 5 de julio.López Obrador reiteró que no defiende al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pero acusó que esos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático y respetuoso de las libertades.En su momento, la gobernadora Sansores aseveró que el procedimiento se desahogó con presencia del abogado defensor de Moreno y con respeto al debido proceso.El procedimiento en la residencia del líder del PRI se da en un momento de constantes acusaciones hechas por la gobernadora de Campeche en su contra, mediante la revelación de audios que presuntamente lo exhiben solicitando dinero de manera irregular para su partido.Además, ante la pérdida de bastiones electorales usualmente dominados por el tricolor, exdirigentes del partido y otros militantes disidentes han exigido su renuncia al liderazgo del PRI.

