El Ejército israelí revela que esperaba una incursión con drones de Hizbulá

TEL AVIV (Sputnik) — La inteligencia militar tenía conocimiento previo al lanzamiento sobre el campo de gas israelí Karish en la costa mediterránea de tres... 03.07.2022, Sputnik Mundo

Agregó que la milicia chiita libanesa Hizbulá ha recibido un “importante retraso operacional” en su fallido intento "por mandar un mensaje a Israel"."Las Fuerzas de Defensa de Israel [FDI] interceptaron tres vehículos no pilotados por humanos de carácter hostil que se aproximaron al espacio aéreo de las aguas económicas de Israel", decía el comunicado castrense del 2 de julio por la noche.Los derribó con un caza F-16 y los otros dos con misiles Barak 8, ambos lanzados desde la corveta Saar en Eilat, al sur del país "a una distancia segura" del campo de gas.Kohav agregó que la soberanía israelí no fue invadida en el incidente porque los drones fueron derribados sobre las aguas territoriales de el Líbano según la ONU.Las tensiones han ido en aumento en las últimas semanas después de que un barco productor de gas llegara a Israel para comenzar las extracciones de gas del campo. El hecho fue condenado por el Líbano, que reclama propiedad de partes del campo. Israel alega que Karish es parte de su zona económica exclusiva reconocida por la ONU.El líder de Hizbulá, Hassan Nasrala, ha amenazado con usar la fuerza si Israel intentase extraer gas de la zona en disputa.Sin embargo, tanto Israel como Hizbulá declararon que los drones lanzados el 2 de julio no estaban armados y eran de vigilancia, el portavoz del Ejército israelí dijo que era un modo de mostrar que los chiitas pueden acercarse a la plataforma y Hizbulá comunicó que la misión había sido cumplida y "habían transmitido el mensaje".Israel y el Líbano, enemigos formales, han tratado de mantener conversaciones indirectas sobre fronteras marítimas con la mediación de EEUU, pero se congelaron el año pasado. Ambos países dicen que unos 860 kilómetros cuadrados (330 millas cuadradas) del mar Mediterráneo es su zona económica exclusiva. El interés en sobre esa zona reside en su riqueza en gas natural.

