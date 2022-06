https://mundo.sputniknews.com/20220623/elon-musk-es-negado-por-su-hija-transgenero-no-quiero-ser-relacionada-con-mi-padre-1127195913.html

Elon Musk es negado por su hija transgénero: "No quiero ser relacionada con mi padre"

Elon Musk es negado por su hija transgénero: "No quiero ser relacionada con mi padre"

Los problemas personales rodean cada vez más al dueño de Tesla. Ahora es una de sus hijas la que ha puesto el dedo en la llaga en la paternidad de Elon Musk. 23.06.2022, Sputnik Mundo

Xavier Alexander Musk es el nombre de esta joven que acaba de cumplir 18 años y que quiere cambiarse de género masculino a femenino ante las autoridades estadounidenses. Pero no sólo pide esa transición. También desea quitarse el apellido porque no quiere tener ningún vínculo con su progenitor, el hombre más rico del mundo cuya fortuna está valuada en 217.000 millones de dólares, de acuerdo con la lista de multimillonarios de Bloomberg. De acuerdo con el portal estadounidense TMZ, su nuevo nombre es Vivian Jenna Wilson, con lo cual toma el apellido de su madre, la escritora Justine Wilson, quien fue la primera esposa del magnate de origen sudafricano. Lo que todavía no queda claro es si las autoridades judiciales de Los Ángeles ya autorizaron el cambio de género y de apellido de la hija de Elon Musk. El trámite fue realizado desde el pasado mes de abril. Tampoco se conocen con exactitud los motivos por los que la joven quiere eliminar cualquier relación con su padre. Sin embargo, en el oficio presentado ante la corte se explica que el motivo es "la identidad de género y el hecho de que ya no vivo ni deseo estar relacionado con mi padre biológico de ninguna manera o forma". Elon Musk nunca se ha presentado como una persona homofóbica. Sin embargo, en algunas ocasiones expresó que no está de acuerdo con las nuevas corrientes del lenguaje inclusivo. El 16 de diciembre de 2020, escribió en su cuenta de Twitter: "Apoyo absolutamente a los trans, pero todos estos pronombres son una pesadilla estética". Además, el también dueño de SpaceX es un reciente simpatizante del Partido Republicano, cuya agenda política va en sintonía con la prohibición del aborto y con la reducción de derechos de la comunidad LGBT en Estados Unidos. Xavier Alexander Musk es una de los cinco hijos que el multimillonario tuvo con Justine Wilson, quien es famosa por haber creado una novela con base en el sitio Pinterest.En total, Elon Musk tiene siete hijos, cinco de ellos con Justine Wilson: los gemelos Griffin y Xavier, nacidos en 2004, y los trillizos Damian, Saxon y Kai, quienes nacieron en 2006. Sus otros dos hijos son producto de la relación que tuvo con la compositora Grimes: X Æ A-Xii, en 2020, y Exa Dark Sideræl Musk, en 2022. El nombre de X Æ A-Xii, al final, tuvo que ser cambiado, porque las leyes del estado de California no permiten números ni símbolos en los nombres propios de las personas.

