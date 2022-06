https://mundo.sputniknews.com/20220630/es-el-peor-momento-para-endeudarse-asi-afecta-la-politica-monetaria-de-eeuu-a-mexico-1127574384.html

La clase media mexicana está en riesgo: "Es el peor momento para endeudarse"

La clase media mexicana está en riesgo: "Es el peor momento para endeudarse"

En línea con las decisiones que toma Estados Unidos, México lucha por controlar su inflación a través del alza de las tasas referenciales de interés de su... 30.06.2022, Sputnik Mundo

Es el peor momento para endeudarse. Así de categóricos son los especialistas consultados por Sputnik cuando hablan sobre la situación económica del país latinoamericano, que al igual que muchas otras naciones se enfrenta al alza sostenida de precios en bienes y servicios a causa de diversos factores, como la pandemia de COVID-19 y el conflicto en Ucrania. A la par de las políticas monetarias de la Reserva Federal (Fed), el Banco de México (Banxico) decidió elevar su tasa de interés referencial en 75 puntos base a 7,75%, su mayor incremento desde 2008, el año del último colapso financiero internacional.El problema de esta estrategia es que es un arma de doble filo. Porque aunque probablemente sí se consiga frenar la inflación, el costo por lograrlo será alto, sobre todo para el bolsillo de la clase media mexicana que utiliza tarjetas de crédito. Las consecuencias ya son palpables entre quienes utilizan instrumentos de crédito, con excepción de los créditos hipotecarios, que funcionan a 20 o 30 años y, por ello, no resultan tan afectados por el alza de las tasas de interés del banco central. De algún modo, abundan los expertos, se trata del pretexto perfecto para que los bancos cobren más por sus servicios crediticios, lo cual se traducirá en un mayor endeudamiento de las familias mexicanas. Aunque el daño a la economía sucederá en varios ámbitos, los más afectados serán los usuarios de tarjetas de crédito. Los números son muy claros. Al cierre de 2021, la tasa de interés para una tarjeta clásica con un crédito superior a 15.000 pesos rondaba entre el 23% y el 106%. Actualmente, algunos bancos ya están cobrando tasas de hasta el 146%. El banco británico HSBC es la primera institución financiera en México que reconoce que habrá un encarecimiento de sus servicios de créditos y préstamos. "Que no quepa duda que, cuando hay unas tasas tan altas, cuando se incrementan las tasas de tal manera para pelear una inflación de estos niveles, sí va a afectar las tasas del mercado y el suministro de dinero, entonces esperamos que sí haya un incremento de tasas generalizado en el mercado, aunque el gremio y la industria está tratando de no hacerlo", dijo Jorge Arce, presidente y director general de HSBC México, al diario mexicano Reforma. ¿Quién gana con la decisión de Banxico?El incremento de las tasas referenciales de los bancos centrales benefician, generalmente, a los corporativos financieros y a los oligopolios que poseen compañías trasnacionales. En pocas palabras: al gran capital. "Esta clase de decisiones [de los bancos centrales] beneficia a los grandes oligopolios del mundo porque ellos son los que, en un primer momento, forzaron el aumento de los precios por su fuerza a la hora de determinar precios de mercado. Se benefician sistemáticamente de la situación y están yendo muy por encima de la estructura de oferta y demanda del mercado", asegura el economista de la UNAM. Otro aspecto que les permite seguir ganando a las grandes organizaciones empresariales es la reducción del salario real provocada por el fenómeno inflacionario, explica. "Y a oligopolios me refiero a los grandes bancos, al cártel del petróleo y a las trasnacionales de los alimentos", dice. ¿Pero por qué el Banco de México no rechazó simplemente subir las tasas? Porque su política va muy de la mano con las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), responden los expertos.

