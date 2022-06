https://mundo.sputniknews.com/20220629/suecia-se-niega-a-extraditar-a-sus-ciudadanos-a-turquia-1127534474.html

Suecia se niega a extraditar a sus ciudadanos a Turquía

Suecia se niega a extraditar a sus ciudadanos a Turquía

MOSCÚ (Sputnik) — Suecia no extraditará a sus ciudadanos a Turquía, declaró la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, en relación con la solicitud Ankara... 29.06.2022, Sputnik Mundo

Agregó que los nacionales suecos que no están vinculados al terrorismo no tienen nada de qué preocuparse.Más temprano, el ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag, anunció que Ankara está esperando la extradición de 33 miembros del PKK y del FETO —organización del predicador islámico Fethullah Gulen— desde Finlandia y Suecia.Suecia, Finlandia y Turquía firmaron la víspera un memorando de seguridad que desbloqueó el inicio de las conversaciones para la adhesión de ambos países a la Alianza del Atlántico Norte.Los países acordaron reforzar la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, incluidas las medidas contra el PKK, el intercambio de información y un acuerdo de extradición.Turquía obstaculizó anteriormente el inicio del proceso de adhesión de estos países a la OTAN, expresando su temor por el apoyo de Estocolmo y Helsinki al PKK, reconocido por Ankara como organización terrorista.En marzo de 2016, varias organizaciones kurdas del territorio controlado por Damasco en el norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía, proclamaron la creación de la Federación del Norte de Siria (Rojava). Damasco no ha reconocido su creación.

