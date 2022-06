https://mundo.sputniknews.com/20220629/no-hay-condiciones-para-la-igualdad-de-genero--en-un-mundo-neoliberal-1127497602.html

"No hay condiciones para la igualdad de género en un mundo neoliberal"

"No hay condiciones para la igualdad de género en un mundo neoliberal"

La lucha feminista también es una batalla contra el neoliberalismo, ya que no habrá paridad de género en un mundo lleno de desigualdades, aseguró a Sputnik... 29.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-29T21:09+0000

2022-06-29T21:09+0000

2022-06-29T21:09+0000

américa latina

feminismo

méxico

argentina

igualdad de género

neoliberalismo

capitalismo

15-m

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1127527969_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_c5dee0752bd20930b6cda441c8ba2e39.jpg

"Es central llevar políticas de igualdad. Debemos trabajar para reducir los niveles de desigualdad en nuestros países: las desigualdades económicas, laborales, en el acceso a los recursos, a la vivienda, a las decisiones en la política. Si no cambiamos esos factores, no podemos reducir la violencia", declaró Díaz.La funcionaria argentina participó en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, organizada entre el 7 y el 10 de junio en México, lo que le permitió entablar un diálogo con impulsoras de leyes paritarias como Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México.En este sentido, Estela Díaz reconoció las labores que en México se han impulsado para garantizar paridad política en las elecciones, algo que aún no se logra en Argentina, donde sólo se aplican este tipo de políticas públicas en el Poder Legislativo.La activista feminista señala que, a pesar de los avances en materia de igualdad de género en el mundo, aún persiste la violencia en contra de las mujeres y la discriminación en todos los ámbitos, razón por la que es necesario impulsar la participación de las niñas y mujeres en campos que históricamente han sido acaparados por los hombres. También consideró que la lucha feminista ha sido posible gracias a varias décadas de reflexión sobre ser mujer en la sociedad, por lo que ahora los varones deben hacer la misma reflexión ante un mandato de masculinidad violento que también les afecta, les impide mostrar emociones y, el cual, muchas veces no logran alcanzar.Para la ministra de Buenos aires, la cuarta ola feminista impulsada desde América Latina no sólo lucha por el fin de la violencia de género y la paridad en el ámbito público: también se enfoca en acabar con el modelo neoliberal, dado que no habrá igualdad de género si no existe una igualdad social.Según la experta, a este tipo de lucha también se han adscrito las feministas en Europa ante fin del Estado de Bienestar.Por ello, la ministra argentina considera que dentro de la lucha feminista también debe impulsarse una integración latinoamericana que no sólo se manifieste en el ámbito político y económico, sino también en el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres a la sociedad."Hay que mirar que las mujeres aportamos riqueza, trabajo, todo el trabajo de cuidado de nuestras sociedades: en la familia, en las comunidades, todo eso es un fuerte valor que tiene que estar colocado en este tiempo de integración latinoamericana", señaló DíazEsta integración, según la ministra, también debe enfocarse en cambiar la "distribución tan regresiva de la riqueza que nos hace tanto mal, que hace que vivamos en sociedades más deshumanizadas", además de apostar por reflexiones colectivas con perspectivas de género que acaben con la dicotomía de elegir entre lo individual y lo colectivo.

https://mundo.sputniknews.com/20210408/la-deuda-con-la-paridad-de-genero-en-cargos-publicos-sigue-vigente-en-argentina-1110919924.html

https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-aborto-bajo-amenaza-en-america-latina-la-alerta-de-las-feministas-1127484062.html

https://mundo.sputniknews.com/20220625/eeuu-podria-utilizar-aplicaciones-moviles-contra-mujeres-que-hayan-abortado-1127318327.html

méxico

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

feminismo, méxico, argentina, igualdad de género, neoliberalismo, capitalismo, 15-m, 💬 entrevistas