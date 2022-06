https://mundo.sputniknews.com/20220628/un-medico-explica-por-que-los-rusos-nunca-toman-una-siesta-1127437605.html

Un médico explica por qué los rusos nunca toman una siesta

Un médico explica por qué los rusos nunca toman una siesta

En algunas partes del mundo, es difícil imaginar la vida sin una buena siesta. No obstante, esta tradición no goza de gran popularidad en Rusia y en este... 28.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-28T12:09+0000

2022-06-28T12:09+0000

2022-06-28T12:09+0000

estilo de vida

💗 salud

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1127437445_0:147:1921:1227_1920x0_80_0_0_9e0289d23bc72a997d4503d615581f18.jpg

Según explica a Sputnik el terapeuta Andréi Zvonkov, el principal objetivo de la siesta es proteger al organismo de los efectos nocivos del calor. "Para no sufrir un golpe de calor y no dañar a la salud, la gente comenzó a tomar la siesta", cuenta el experto.Antes de la siesta, no se recomienda comer mucho porque durante las horas más calurosas del día no se digiere de una manera adecuada. Además, podría representar un peligro para el corazón, por lo que los residentes de los países cálidos prefieren "tomar una taza de café o comer algo ligero".Entonces, ¿por qué los rusos nunca toman una siesta? El interlocutor de Sputnik explica que esto se debe a las peculiaridades del clima en el país euroasiático.El médico recuerda que en los países del sur de Europa, las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados centígrados, mientras que en Rusia normalmente son de entre 27 y 30 grados.

https://mundo.sputniknews.com/20220205/las-ventajas-y-desventajas-de-tomar-una-siesta-cual-es-la-forma-ideal-de-hacerlo-1121239211.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, rusia