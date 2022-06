La situación del gas en Europa es "un callejón sin salida"

https://mundo.sputniknews.com/20220628/la-situacion-del-gas-en-europa-es-un-callejon-sin-salida-1127439034.html

La situaci贸n del gas en Europa es "un callej贸n sin salida"

La UE aprobó alcanzar el objetivo del 80% de almacenamiento de gas antes del 1 de noviembre, y del 90% en los años siguientes.

Al respecto, el miembro del Comit茅 de la C谩mara de Comercio e Industria de Rusia para la Estrategia Energ茅tica y el Desarrollo del Complejo de Energ铆a y Combustibles Rustam Tank谩yev asegura que es poco probable que los pa铆ses miembros de la UE realmente cumplan las 贸rdenes de la Euroc谩mara."Se puede aprobar una ley seg煤n la cual puedes volar como un p谩jaro, pero eso no cambiar谩 nada porque no ser谩s capaz de volar", explic贸 Tank谩yev.Agreg贸 que "si Rusia contin煤a aislada del mercado gas铆stico de Europa, los Estados miembros ser谩n incapaces de alcanzar este objetivo porque hay pocas fuentes de gas en el mundo, as铆 que no ser谩n suficientes para todos".El interlocutor de Sputnik subray贸 que, por el momento, la UE no tiene acuerdos a largo plazo para los suministros de gas, por lo que "solo puede mantenerse a s铆 misma de forma residual, algo que servir谩 de poco".El experto se帽al贸 que al renunciar al gas ruso, las autoridades europeas asestaron un golpe a la propia UE. "Es muy f谩cil pronosticar lo que va a pasar. Si resulta que no hay suficiente gas para todos 鈥攜 esto ya est谩 ocurriendo鈥, los pa铆ses comenzar谩n a cerrar sus fronteras econ贸micas y har谩n lo que puedan para sobrevivir por separado. Y esto significar谩 la disoluci贸n de la UE", concluy贸.

