El presidente colombiano pide unidad y protección de las libertades al próximo Gobierno

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente colombiano Iván Duque pidió unidad al próximo Gobierno de Gustavo Petro y llamó a proteger las libertades, la democracia y la... 28.06.2022, Sputnik Mundo

Duque se refirió a las elecciones pasadas y sostuvo que quien quiera ser presidente de Colombia debe pensar muy bien en arrebatarle lo que él considera avances como la prosperidad y el crecimiento económico."Yo no sé leer el futuro, pero sí sé leer a Colombia; y tengo la plena certeza de que esta Colombia que he narrado, es una Colombia que no va a dejar que nada ni nadie le arrebate lo que ha consolidado en el tiempo. Y que quien quiera sea el Presidente de Colombia solamente puede soñar en que las cosas que funcionan se mantengan, porque dudaría en que hubiera una intencionalidad para arrebatarle a Colombia las fuentes de crecimiento, de prosperidad y de cerrar las brechas", manifestó.Por último, el mandatario les dijo a los posibles inversionistas con los que se reunió que y que estén interesados en llegar al país pueden hacerlo con tranquilidad."Así que los quiero invitar a ustedes a que, con entusiasmo, con fortaleza, con firmeza, como lo han hecho, sigan viendo a Colombia como ese gran aliado. Hoy somos el segundo país de mayor inversión portuguesa después de Brasil, algo que a nosotros nos llena de orgullo y que como Presidente, en esta visita, es para decirles que las puertas de Colombia están abiertas; que las oportunidades están abiertas; que los espacios de diálogo están abiertos; que los socios locales los están esperando con avidez; y que por encima de cualquier coyuntura la inversión portuguesa se ha mantenido en el tiempo y ha logrado demostrar que cuando un portugués llega a Colombia, llega para quedarse, para que le vaya bien y para hacer bien", declaró.Duque anunció la creación del Consejo Estratégico Colombia-Portugal, enfocado en el comercio, integrado por 20 representantes y que sesionará una vez por año.

