El Poder Judicial de Perú considera lesivo para prensa proyecto contra informaciones fiscales

"Disciplinariamente se sanciona al magistrado, tanto al juez o fiscal, que revela información sensible, eso está previsto en la norma. El tema de que se criminalice este comportamiento no lo consideramos adecuado. Yo lo he dicho, la pregunta que habría que hacerse es: ¿qué hay tras esta norma si no es una limitante a la libertad de prensa?", dijo Barrios a la radio local Exitosa.