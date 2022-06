https://mundo.sputniknews.com/20220627/rusia-fortalece-al-maximo-la-seguridad-antiterrorista-tras-amenazas-de-la-inteligencia-ucraniana-1127383603.html

Rusia fortalece al máximo la seguridad antiterrorista tras amenazas de la Inteligencia ucraniana

Rusia fortalece al máximo la seguridad antiterrorista tras amenazas de la Inteligencia ucraniana

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia ha fortalecido al máximo las medidas de seguridad anterroristas, declaró portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. La medida llega luego de... 27.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-27T13:04+0000

2022-06-27T13:04+0000

2022-06-27T13:04+0000

defensa

rusia

seguridad

terrorismo

ucrania

europa

🛡️ zonas de conflicto

kremlin

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1127383958_0:19:1709:980_1920x0_80_0_0_2ad6c00d16872ba7e8826e5972e46383.jpg

El jefe del departamento de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kiril Budanov, en una entrevista con el periódico británico The Financial Times, amenazó a Rusia con organizar atentados en su territorio.Budanov aseguró que la actividad guerrillera en los territorios controlados por Rusia se está intensificando, y citó los atentados con coche bomba en la región de Jersón, uno de los cuales provocó la muerte de un funcionario de la administración militar-civil.Este tipo de atentados y sabotajes "se producen en todas partes, y se han llevado y se llevarán a cabo en Rusia y en muchos otros lugares", afirmó.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

https://mundo.sputniknews.com/20220626/rusia-sigue-dispuesta-a-negociar-con-ucrania-pero-en-sus-terminos-1127366228.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, seguridad, terrorismo, ucrania, europa, 🛡️ zonas de conflicto, kremlin, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania