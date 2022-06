https://mundo.sputniknews.com/20220627/hamas-informa-en-infrecuente-comunicado-que-la-salud-de-israelies-cautivos-se-deteriora-1127409060.html

Hamás informa en infrecuente comunicado que la salud de israelíes cautivos se "deteriora"

Hamás informa en infrecuente comunicado que la salud de israelíes cautivos se "deteriora"

TEL AVIV (Sputnik) — El movimiento islamista Hamás, gobernante de facto en Gaza, mantiene dos cautivos israelíes vivos en la franja y emitió un comunicado en... 27.06.2022, Sputnik Mundo

"La salud de uno de los prisioneros se deteriora”, decía el comunicado de Abu Obedia, el portavoz de las Brigadas de Qasam Izz al Din de Hamás. El grupo mantiene cautivos a Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, así como los cuerpos de dos soldados, Oron Shaul y Hadar Goldin, pero no especificó a qué prisionero se refería ni a la gravedad de su situación de salud.Sin embargo, sí dijo que Hamás ofrecerá pronto pruebas de esta aseveración.Ningún oficial israelí ha hecho declaraciones públicas al respecto.Israel y Hamás han mantenido conversaciones indirectas en los últimos años con el fin de alcanzar un intercambio de prisioneros como el que se llevó a cabo para liberar al soldado Guilad Shalit en 2011, cuando se intercambió a este por 1.027 prisioneros palestinos, muchos de ellos acusados de terrorismo.Tanto Mengistu como al-Sayed tienen un historial de enfermedad mental, y ambos ciudadanos israelíes cruzaron la frontera con Gaza voluntariamente entre 2014 y 2015 y desde entonces son prisioneros.Los dos soldados, Shaul y Goldin, murieron en la guerra de 2014, las familias de ambos han solicitado repetidamente al gobierno israelí que llegue a un acuerdo para recuperar sus cuerpos.Los intentos israelíes de recuperar los cadáveres y los dos vivos, mediados por Egipto, no han llegado a puerto. Se considera que Hamás no cederá a menos que se libere una gran cantidad de presos palestinos y es difícil que ningún gobierno israelí consienta de nuevo realizar un intercambio tan controvertido. En el trato por Shalit de 2011, entre los miles de liberados palestinos estaba también Yahya Sinwar, gobernador de Gaza por Hamás en la actualidad.

