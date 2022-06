https://mundo.sputniknews.com/20220627/el-partido-haitiano-fanmi-lavalas-pide-union-para-enfrentar-inseguridad-1127414042.html

El partido haitiano Fanmi Lavalas pide unión para enfrentar inseguridad

El partido haitiano Fanmi Lavalas pide unión para enfrentar inseguridad

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El partido haitiano Fanmi Lavalas (centro derecha) llamó a la población a formar un frente común contra la inseguridad, una jornada... 27.06.2022, Sputnik Mundo

"En estos momentos todos debemos formar un frente común contra la inseguridad", se lee en la nota de la influyente y polémica estructura política fundada por Arisitide, un salesiano que ganó dos veces la presidencia y sufrió igual cifra de golpes de Estado.El 26 de junio, miles de haitianos, muchos de ellos vistiendo camisetas con la imagen del exgobernante, denunciaron la crítica situación del país con el aumento de los secuestros, asesinatos y el crecimiento de las pandillas, y requirieron a Arisitide como líder de una posible transición."Aristide viene a salvar a Haití", "Cuando venga Aristide, se quedarán asombrados", coreaban los manifestantes reunidos en el viaducto de Delmas, renombrado Cruce de la Resistencia, mientras denunciaban que la crisis se recrudeció luego que el actual primer ministro, Ariel Henry, asumió el poder.El exgobernante no respondió a las peticiones, aunque agradeció el cariño de los manifestantes.En los últimos meses se multiplicaron las peticiones para un retorno al poder del religioso, el primero en ganar elecciones democráticas tras el derrocamiento de la dictadura de Jean Claude Duvalier (1971-1986).Incluso medios locales aseguraron que Henry y representantes de la Organización de las Naciones Unidas visitaron recientemente al político, aunque la información no fue confirmada por ninguno de los involucrados.La nación caribeña sigue inmerso en una profunda crisis mientras el actual primer ministro no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo político, celebrar elecciones, investigar el asesinato del presidente Jovenel Moise o estabilizar el país, como prometió al asumir el cargo.

