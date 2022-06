https://mundo.sputniknews.com/20220627/el-lider-opositor-moldavo-alerta-que-la-ue-usara-a-moldavia-como-un-peon-en-su-juego-geopolitico-1127373034.html

El líder opositor moldavo alerta que la UE usará a Moldavia como un peón en su juego geopolítico

El líder opositor moldavo alerta que la UE usará a Moldavia como un peón en su juego geopolítico

CHISINAU (Sputnik) — El líder de la oposición moldava, el expresidente Igor Dodon, advirtió que la Unión Europea otorgó al país el estatus de candidato a la... 27.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-27T07:31+0000

2022-06-27T07:31+0000

2022-06-27T07:31+0000

internacional

moldavia

igor dodon

unión europea

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1127372882_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_790103f395d79c306ec032ea6be76e24.jpg

Moldavia, insistió el opositor, recibió el estatus de país candidato al ingreso en la UE "no para obtener ayuda económica, sino para involucrarla en los juegos geopolíticos de Occidente contra Rusia".La cúpula del Estado, alertó, puede realizar experimentos militares y políticos que tendrían consecuencias trágicas para el país y es que no solo perdería los lazos con sus socios del Este, sino parte de su territorio.Dodon subrayó que Moldavia no será aceptada por la Unión Europea en las próximas décadas, pero ya está lista para unirse ahora a las sanciones de la UE y EEUU contra Rusia, ya que esto es una condición obligatoria.El expresidente (1996-2020) dijo que Turquía recibió el estatus de país candidato a la UE en 1999, sin embargo no se sumó a las medida restrictivas del bloque comunitario."La guerra de Occidente contra Rusia no es nuestra guerra. La política de Moldavia debe basarse en la soberanía y la neutralidad, en las relaciones beneficiosas tanto con el Oeste como el Este de Europa, y tener en cuenta nuestros intereses nacionales. De otro modo, iremos a la autodestrucción de nuestra economía y podemos desaparecer como Estado", sostuvo.El 23 de junio, la Unión Europea otorgó el estatus de país candidato a la admisión a Ucrania y Moldavia, avanzando así en su estrategia de incorporar a más países vecinos de Rusia en su zona de influencia.

https://mundo.sputniknews.com/20220608/moldavia-espera-recibir-el-estatus-de-candidato-a-ingresar-en-la-ue-1126447378.html

moldavia

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moldavia, igor dodon, unión europea, europa