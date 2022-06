https://mundo.sputniknews.com/20220626/machismo-y-lecturas-religiosas-por-que-eva-tiene-la-culpa-de-todo-y-adan-se-lava-las-manos-1127224835.html

Machismo y lecturas religiosas: ¿por qué Eva tiene la culpa de todo y Adán se lava las manos?

Machismo y lecturas religiosas: ¿por qué Eva tiene la culpa de todo y Adán se lava las manos?

Millones de seres humanos en el mundo guían su vida conforme a los criterios que desprenden de la fe cristiana y a las propuestas morales de su libro de... 26.06.2022, Sputnik Mundo

Este relato religioso, entendido como palabra divina por los creyentes, también ha sido utilizado, según la especialista en temas de género Sandra Escutia Díaz, para justificar criterios machistas que invisibilizan a la mujer o normalizan responsabilizarla de acciones masculinas u otras violencias."En el mito que todos conocemos, Dios crea a Eva de una costilla de Adán. La serpiente aconseja a Eva tentar a Adán con la fruta del árbol prohibido. Adán cede y los dos son castigados y expulsados del Paraíso", señala en su entrevista publicada en la Gaceta UNAM.Sputnik conversó con la universitaria, filósofa de formación y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, para entender estos vínculos entre la violencia concreta de la misoginia y las maneras en que se interpreta el conocimiento bíblico y religioso desde cúpulas de poder.Un punto de partida: la teología feministaA pesar de este uso machista del discurso religioso, existe toda una teología feminista, recuerda Escutia Díaz, que se dedica a la lectura de los textos sagrados desde una perspectiva reivindicativa de las mujeres. Esta disciplina, detalla, no es exclusiva del cristianismo, sino que se ejerce también en el judaísmo y el islam."Las mujeres de todas estas religiones constantemente se han preguntado por qué estos libros sagrados han sido leídos tan a la luz de lo masculino o de los hombres, y si uno le la Biblia así o los libros sagrados no se explicaría por qué hay mujeres que tienen fe en una religión que se lee tan opresiva", apunta.Sin embargo, su propósito es precisamente desmontar la noción de que es intrínseca al texto sagrado la postura machista, explica la universitaria, y por el contrario encuentran en esas fuentes opciones de experiencia espiritual liberadora para ellas.La responsabilidad de AdánEl conocimiento, la sexualidad u otros valores pueden estar metaforizados en el concepto del fruto prohibido que deriva en la expulsión de la pareja primigenia del paraíso, recuerda Escutia Díaz, sin embargo, ¿qué sucede cuando Adán asume la responsabilidad de su elección?Una forma de hacerlo responsabilizarse de su decisión en torno al fruto prohibido, lo que además exculpa a la mujer de la expulsión del paraíso, es reenfocar la interpretación de ese pasaje narrado en el Génesis bíblico. Nuevas lecturas del mismo episodio que den lugar a nuevas interpretaciones de sobre quién recaen los actos y sus consecuencias. La superación de violencias justificadas en mitos religiosos, añade, es una dinámica constante que queda comprobada en que la historia de la religión es también la historia de sus disidencias."Las mujeres que hacen teología feminista, que van desde las propias religiosas hasta mujeres que están fuera de la religión, hablan de la espiritualidad también feminista, cómo se hace la comunión, cómo es que puede haber una espiritualidad violenta, dicen ellas, cómo se da el trabajo de la lucha de las mujeres, la resignificación y la liberación eclesial", enumera."Ellas están trabajando todo el tiempo", reconoce, a través del trabajo de base o el pastoreo religioso con perspectiva de género, o bien la organización Católicas por el Derecho a Decidir, que defiende la práctica del aborto y el conocimiento de la propia sexualidad.Además, estas perspectivas teológicas buscan aliviar la opresión religiosa contra hombres homosexuales y la comunidad trans, no únicamente contra las mujeres."Esta opresión se da contra aquellas personas que supuestamente no cumplen cierto tipo de preceptos religiosos que en realidad son los prejuicios de personas que han esencializado una serie de características y que las hacen coincidir con lo que supuestamente dicen los libros sagrados", declara.Lecturas misóginas con miles de años de vigenciaLas religiones se han aprovechado de otras formas de organización social, donde la religión es en sí misma un reflejo de sus propios tiempos políticos, ya en la antigüedad como en los tiempos contemporáneos, apunta Escutia Díaz."Ahí es con lo que habría de dialogar, ¿qué es lo que estaba pasando socialmente? Esta es la dimensión digamos de lo moral, ¿pero qué pasaba en la normativa?", reflexiona la filósofa.Como ejemplo, cita la escena en la que en los evangelios Jesús impide que una prostituta sea apedreada, al desafiar a la multitud con que quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra.Ese criterio de apedreamiento, contrasta, sigue formando parte de la dimensión normativa, jurídica, histórica y de resolución de conflictos en varios países.Ante estas prácticas violentas justificadas con criterios religiosos, recuerda Escutia Díaz, la teología en general y la teología feminista en particular han aventurado posibilidades más comunitarias de la experiencia religiosa, más vinculadas a la ligadura y el intercambio equilibrado entre los practicantes.La fe popular y la fe oligárquicaLa egresada de la UNAM subraya que es importante diferenciar entre el uso de la religión y los usos de la institución religiosa, contrastados por factores como desde dónde se ejercen estas experiencias.Hay que entender, recomienda la universitaria, que la experiencia y la historia de la religión no son ámbitos homogéneos."Y hay algunas que se siguen pegando más al poder, confundiendo la palabra de Dios con la jerarquía, el poder y esta capacidad de ordenar a los seres humanos y de algún modo tomar la potestad o pensar que el trabajo que se les ha encargado desde la institución les confiere un poder que les permite juzgar ellos mismos como si su palabra fuera la palabra de Dios", declara la filósofa.Reinterpretar la violencia de posturas tradicionalesEl movimiento de la teología feminista no sólo critica mitos sino que también propone nuevas traducciones de los mismos, valora Escutia Díaz, que encuentren relaciones y contextos invisibilizados por la posición convencional machista o por otros focos de poder."Desde hace un tiempo se están recuperando las relaciones sociales en las cuales estaban insertas las mujeres, qué estaban pensando, produciendo, pintando, y esto tiene que ver, por ejemplo, desde la agricultura", matiza.Nuevos estudios, ejemplifica, han revelado que las pinturas rupestres usualmente asociadas a manos masculinas contaron con la participación creativa de mujeres en su elaboración.Como ejemplo, menciona el caso mexicano de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, participante en la conjura del cura Miguel Hidalgo y otras personalidades para iniciar la revolución de independencia contra España en 1810.La confabuladora fue encarcelada y señalada de analfabetismo, sin embargo tuvo una relevancia política e intelectual estratégica en el proceso de planeación de la revuelta, lo que redimensionaría su importancia política y permite trazar un personaje mucho más complejo que el de una mujer únicamente alcanzada por las circunstancias en su casa, defiende la egresada de la UNAM.LA OPINIÓN DE LA ENTREVISTADA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

