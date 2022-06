https://mundo.sputniknews.com/20220624/la-tiktoker-espanola-que-ofendio-a-mexico-con-su-invento-gastronomico--video-1127304557.html

La tiktoker española que ofendió a México con su invento gastronómico | Video

Amparo González, una 'influencer' de España, se volvió blanco de críticas y burlas después de presumir su propia receta para hacer chilaquiles, uno de los... 24.06.2022, Sputnik Mundo

Los chilaquiles son tortillas fritas en aceite bañadas en una salsa picante (roja o verde) que se prepara con tomates y chile. Este platillo usualmente se acompaña con pollo, carne de res o huevo, además de queso, crema y cebolla. Sin embargo, la usuaria de TikTok, @amparogonzalez996, decidió hacer unos cambios a la receta original para cumplir uno de los antojos de su esposo, aunque no tuviera ni idea de cómo preparar unos chilaquiles.Lo primero que hizo fue preparar la salsa con agua y chile en polvo, el cual ya atravesó por un proceso industrial y en realidad no es chile, además de que sólo se utiliza en México para añadir un sabor picante a la fruta o la verdura. Como la mezcla no le convenció, decidió usar salsa para botanas marca Valentina, con el objetivo de darle mayor consistencia a la salsa. Esta salsa tampoco es chile puro. En realidad es un aderezo picante que también pasó por un proceso industrial con conservadores y saborizantes artificiales. Posteriormente, decidió calentar las tortillas para que quedaran "crujientes", como en la receta tradicional mexicana. Sin embargo, no utilizó nada de aceite y las tortillas sólo se calentaron.La tiktoker española mezcló todo antes de servir los chilaquiles con crema, queso y cebolla, pero omitió mostrar la parte en la que su esposo prueba su invención culinaria.El video ya cuenta con millones de reproducciones y cientos de comentarios de mexicanos que criticaron la forma en la que preparó los supuestos chilaquiles.

