"Es una guerra de la OTAN contra Rusia"

"La realidad de las cosas refleja, aunque no se reconozca oficialmente, que la OTAN está en guerra con Rusia". Así opina Manuel Pardo, oficial retirado de la... 24.06.2022, Sputnik Mundo

Pardo, también miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista, participa en la organización de manifestaciones contra esta cita belicista a celebrarse los días 29 y 30 de junio en la capital española, un evento rechazado ampliamente por la ciudadanía, tanto del país ibérico, como del resto de los países comunitarios.No obstante, la prensa hegemónica reporta sobre 'plena unanimidad' de los españoles y el resto de los habitantes del Viejo Continente respecto a la necesidad de la 'solución final de la cuestión rusa', es decir, derrotar militarmente al gigante euroasiático, ya que, según Washington y Bruselas, amenaza los míticos 'valores' occidentales.Unos 'valores' que, a juzgar por los hechos, radican en prácticas como el robo de recursos financieros de sus adversarios, y el pisoteo de principios como la libre competencia, así como la imposición de regímenes de corte nazi siempre y cuando sea beneficioso para los intereses de Occidente, según demuestra el caso de Ucrania.De acuerdo con Pardo, el presente conflicto bélico en Europa fue provocado por la OTAN, cuyo avance a las fronteras rusas obligó a Moscú a defenderse."Las potencias que están haciendo esa estrategia de hostigamiento no entienden otra cosa que la fuerza. No respetan el derecho internacional, no respetan los tratados, simplemente actúan por la fuerza. Y como ellos son los que tienen más fuerza, van a hacer lo que quieran, mientras alguien con una fuerza equivalente no sea capaz de detenerlos", manifestó, al insistir en que Rusia "no tuvo más remedio" que responder.

