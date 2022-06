https://mundo.sputniknews.com/20220624/lavrov-la-ue-y-la-otan-parecen-estar-formando-una-coalicion-para-una-guerra-contra-rusia-1127266689.html

Lavrov: la UE y la OTAN parecen estar formando una coalición para una guerra contra Rusia

BAKÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó a la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de... 24.06.2022, Sputnik Mundo

internacional

rusia

otan

ue

europa

serguéi lavrov

El jefe de la diplomacia rusa comparó la situación actual a la fase inicial de la Segunda Guerra Mundial."Conste que Hitler reunió bajo sus estandartes a una parte considerable, cuando no a la mayoría de las naciones europeas, para una guerra contra la Unión Soviética. También la Unión Europea junto y la OTAN están articulando una coalición moderna para luchar contra Rusia y, de hecho, para librar una guerra contra ella", dijo.El jefe de la diplomacia rusa opinó que los Veintisiete "no quieren en absoluto que haya tendencias a la integración en Europa"."No cumplen ni tienen la intención de cumplir los acuerdos que tenían con la Federación de Rusia y la UEE [Unión Económica Eurasiática] para el desarrollo de espacios comunes en el ámbito económico, humanitario o de seguridad (...) Y no quieren ejecutar las tareas marcadas en consonancia con un objetivo sublime, el de crear un espacio común del Atlántico al Pacífico. Todo es agua pasada", constató.

rusia, otan, ue, europa, serguéi lavrov