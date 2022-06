https://mundo.sputniknews.com/20220624/brics-cada-vez-mas-potente-y-atractivo-como-alternativa-al-occidente-colectivo-1127288230.html

BRICS: cada vez más potente y atractivo como alternativa al 'Occidente colectivo'

BRICS: cada vez más potente y atractivo como alternativa al 'Occidente colectivo'

Los líderes del BRICS mantuvieron una cumbre virtual. Bulgaria, el dolor de cabeza de la Unión Europea. Gran malestar en varios países por candidatura de...

BRICS: cada vez más potente y atractivo como alternativa al 'Occidente colectivo' BRICS: cada vez más potente y atractivo como alternativa al 'Occidente colectivo'

Crece la importancia del grupo BRICSEl grupo BRICS, una asociación económico-comercial intergubernamental informal de cinco países emergentes –Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica–, donde se plantea el objetivo de desarrollar el diálogo y la cooperación multilateral, se hace cada vez más potente y atractivo como alternativa al llamado "Occidente colectivo".Muestra de ello es la XIV cumbre del BRICS, celebrada este jueves en el formato virtual, en la que participaron los líderes de los países integrantes: el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el primer ministro de la India, Narendra Modi, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, su par de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el líder de China, Xi Jinping, que presidió la reunión.Prohíben manifestaciones contra la OTAN para preservar el envidiable apetito de los participantes de la cumbre en MadridLa misión de la OTAN es proteger los "valores occidentales". Es lo que no dejan de repetir los líderes del llamado 'mundo libre y democrático' y el secretario general del bloque militar, Jens Stoltenberg, sin explicar qué comprenden estos "valores". Madrid, sede de la próxima cumbre de la Alianza Atlántica, acaba de dejar claro que los "valores occidentales" significan la represión contra todos aquellos que se atrevan a cuestionar la 'sabiduría' de Washington y Bruselas.Y es que el Gobierno de la capital española acaba de prohibir las manifestaciones contra la cumbre de la OTAN en Madrid, prevista para los días 29 y 30 de junio. La explicación es impresionante: los anfitriones no quieren arruinar el apetito de sus invitados. Y no es una broma. "El Gobierno estima que esas manifestaciones son 'incompatibles' con la cena de trabajo que se celebrará en el Museo del Prado por este evento", escribe el diario El Público."Es una guerra de la OTAN contra Rusia""La realidad de las cosas refleja, aunque no se reconozca oficialmente, que la OTAN está en guerra con Rusia". Así opina Manuel Pardo, oficial retirado de la Armada española y fundador de Veteranos por la Paz España, convencido de que la cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid apunta a lo peor.Pardo, también miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista, participa en la organización de manifestaciones contra esta cita belicista a celebrarse los días 29 y 30 de junio en la capital española, un evento rechazado ampliamente por la ciudadanía, tanto del país ibérico, como del resto de los países comunitarios.Edson Velandia: "Es un reto poder transmitir ideas y sentimientos por medio de la música"En nuestra segunda parte de la entrevista con Edson Velandia, el artista habla un poco más de sus obras y como estas están relacionadas con los distintos ritmos colombianos. Asimismo, explica cómo creo una de sus canciones más conocidas, titulada con la palabra rusa "Chuvak", la cual traduciría como amigo, compadre o parcero para los colombianos.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

