Vucic ve infructífera la cumbre entre la UE y los Balcanes Occidentales

"No hubo resultados concretos para los Balcanes Occidentales, pero hubo un buen debate, y no subestimo las buenas discusiones. Pero si me preguntan si Macedonia del Norte y Albania recibieron las fechas del inicio de las negociaciones, no; si Pristina recibió la liberalización de visas, no; si Bosnia y Herzegovina recibió el estatus de candidato, no", dijo.