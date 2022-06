https://mundo.sputniknews.com/20220623/futbol-y-abuso-los-futbolistas-sudamericanos-denunciados-por-violencia-de-genero-1127244447.html

Fútbol y abuso: los futbolistas sudamericanos denunciados por violencia de género

Fútbol y abuso: los futbolistas sudamericanos denunciados por violencia de género

El fútbol no escapa a uno de los flagelos que afecta a los países sudamericanos, al punto que varios futbolistas destacados fueron denunciados por violencia... 23.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-23T21:34+0000

2022-06-23T21:34+0000

2022-06-23T21:34+0000

américa latina

⚽ deportes

fútbol

futbolista

boca juniors

violencia de género

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1127245171_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_8042993d6a8268334e041eec6da1fba8.jpg

En un escenario donde las sociedades apuestan cada vez más por la concientización y difusión en materia de género y por la prevención de la violencia y los clubes replican estas iniciativas y crean protocolos específicos, se han conocido denuncias realizadas por mujeres a jugadores de fútbol que son acusados de delitos sexuales, violencia doméstica, o maltrato de distinta índole.El fútbol sudamericano no escapa a una época de mayor concientización sobre la violencia de género y, poco a poco, algunas situaciones de abuso y violencia cometidas por futbolistas, que en otras épocas quedarían sepultadas por el fanatismo, no tardan en salir a la luz.Así, ya son varios los casos que resonaron en el último tiempo en diferentes equipos sudamericanos. En algunos equipos, incluso, las denuncias se reiteran contra varios futbolistas diferentes, como el caso del argentino Boca Juniors, por el que pasaron siete hombres denunciados.El colombiano Sebastián Villa fue denunciado en mayo de 2022 por un abuso sexual cometido a su expareja en junio de 2021 cuando ambos residían en un barrio privado.Pese a que la Justicia argentina se encuentra investigando el hecho, el futbolista cuenta con autorización para salir del país para cumplir con sus compromisos deportivos. Sin embargo, no es la única causa que atraviesa el jugador, ya que otra expareja lo acusó por el mismo motivo, aunque en 2020.El colombiano tampoco es el único que estuvo citado por la justicia dentro del plantel de Boca. El delantero argentino Cristian Pavón ya había sido denunciado en 2021 por un delito de abuso sexual en la provincia de Córdoba.De igual forma, los futbolistas Ricardo Centurión y Nahitán Nandez —que pasó por Boca pero en el fútbol italiano desde 2019— fueron denunciados por su expareja y exesposa, en 2017 y 2022, respectivamente, por violencia "violencia verbal y física" en el primer caso y "violencia doméstica, psicológica y patrimonial", en el segundo.Los también exfutbolistas colombianos de Boca Edwin Cardona y Wilmar Barrios y Frank Fabra, que aún sigue en el equipo, recibieron denuncias por "abuso sexual, lesiones graves y amenazas" en el marco de una fiesta desarrollada en Puerto Madero a comienzos de 2018.En 2019 resonó también el caso del futbolista argentino Jonahtan Cristaldo por un hecho de violencia de género hacia su entonces pareja, que sufrió lesiones leves.Chile registra el caso de Leonardo Valencia, futbolista del club Colo Colo, acusado por su expareja de amenazas de muerte, violencia intrafamiliar y de no cumplir con sus obligaciones paternales con sus dos hijos. En este último punto, los abogados del club intervinieron y abonaron la deuda que mantenía el deportista por pensión alimenticia.En Uruguay, dos figuras del plantel principal del Club Atlético Peñarol, Walter Gargano y Sebastián Viatri, se encuentran bajo investigación por una denuncia presentada por parte de trabajadoras de un salón de fiestas donde varios futbolistas del club hicieron una celebración. El episodio habría sucedido en marzo de 2022.Asimismo, el futbolista peruano Andy Polo del club Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, fue denunciado por su esposa por violencia familiar en febrero de 2022. A partir del caso, la MLS dispuso la inmediata investigación de los hechos y resolvió la suspensión del futbolista y una posterior rescisión de su contrato con el club.

https://mundo.sputniknews.com/20220520/el-club-de-futbol-de-argentina-boca-juniors-mantiene-apoyo-a-jugador-imputado-por-violacion-1125683280.html

https://mundo.sputniknews.com/20210621/escandalo-en-la-copa-america-denuncian-a-un-miembro-de-la-delegacion-uruguaya-por-acoso-sexual-1113409173.html

https://mundo.sputniknews.com/20220504/el-futbolista-santi-mina-apartado-un-tiempo-del-club-rc-celta-por-escandalo-sexual-1125127835.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, fútbol, futbolista, boca juniors, violencia de género