¿El grupo de los BRICS se expande?

La posibilidad de que Argentina sea miembro del grupo de los países emergentes marca una nueva instancia de negociación comercial para América Latina. 23.06.2022, Sputnik Mundo

La expectativa es grande. La participación como invitado del presidente de Argentina Alberto Fernández en la Cumbre Anual de los países emergentes, con la intención de sumar a su nación como un nuevo miembro, inicia un nuevo escenario de relaciones internacionales.El evento que comenzó oficialmente este jueves 23 en China, de forma virtual por la pandemia, reúne a los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, grupo conocido como como BRICS debido a sus siglas en inglés.El presidente anfitrión, Xi Jinping, solicitó formalmente a los otros miembros considerar la posibilidad de expandir el grupo pero sin nombrar candidatos específicos.De concretarse la adhesión de Argentina, sería la segunda vez que el bloque agrega a un nuevo miembro desde el ingreso de Sudáfrica en 2010."Esta reunión tiene un sentido político mucho más importante que avanzar en una agenda que ya está en construcción", dijo a Telescopioel economista argentino Gustavo Girado, magíster en Relaciones Internacionales y Director de posgrado en estudios chinos en la Universidad Nacional de Lanús.El desarrollo sustentable pasa por un momento muy malo por el tema energético, por el alza de los alimentos y por las cadenas globales de valor totalmente quebradas y rotas.Sobre la posibilidad de que el BRICS trabaje en la creación de una moneda para los intercambios internacionales alternativa al dólar, a criterio del economista "el hecho de poder utilizar nuestra moneda doméstica a cambio de otras que no sean el dólar norteamericano me parece extremadamente importante"."Para Argentina sería muy conveniente, porque tenemos un problema en el sector externo que nos pone en serios problemas macroeconómicos debido a la ausencia de divisas para hacer frente a la economía", señaló el argentino."Es muy atinado el camino que puedan seguir las economías en vías de desarrollo para reducir las grandes dependencias que tienen del sistema de financiamiento internacional, el cual ahora solo nos ha puesto condiciones", reflexionó Girado.La buena relación entre Pekín y Buenos Aires no es nueva. China es el segundo socio comercial del país sudamericano con un intercambio de alrededor de 20.000 millones de dólares.El grupo de naciones de los BRICS representa el 24% del Producto Bruto Interno a nivel mundial."Lo que China viene a proponer es impulsar y recoger aquellas banderas que EEUU dejo en el camino como el multilateraismo, el libre comercio y los esquemas de gobernanza global", destacó Girado.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

