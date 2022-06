La dramática trama de la adopción ilegal de chilenos en Suecia

https://mundo.sputniknews.com/20220622/la-dramatica-trama-de-la-adopcion-ilegal-de-chilenos-en-suecia-1127184964.html

A raíz de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Chile es uno de los países latinoamericanos con más niños exiliados en el país nórdico. En otro orden, abordamos el estado de las protestas antigubernamentales en Ecuador. Estas y otras noticias en esta edición de 'En órbita'.

Familias de personas chilenas adoptadas ilegalmente, reunidas en la agrupación Hijos y Madres del Silencio, se encuentran en Suecia para dialogar con autoridades.Se estima que 25.000 niños fueron sustraídos de sus familias y entregados en el extranjero desde la década de 1950 hasta la del 2000.Hay registros de pequeños chilenos adoptados ilegalmente en 25 países alrededor del mundo. Solo en Suecia son más de 2.200. Esto se debe a la conexión entre la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) con políticos ultraderechistas del país nórdico.En el año 2021 el Gobierno sueco instaló una Comisión Investigadora de las Adopciones Internacionales. Hasta la visita de la organización Hijos y Madres del Silencio, la comisión se había negado a recibir a las víctimas chileno-suecas, reunidas en el grupo Chile Adoption."Creo que además de todo lo que hicimos, como una manifestación, además de reunirnos con algunos parlamentarios, les preguntamos si ellos iban a investigar el pasado. Y no lo harán, sino lo que está ahora", dijo a En órbita Marisol Rodríguez, presidenta de Hijos y Madres del Silencio, en Chile.La institución Adoptionscentrum, la más importante de Suecia en el tema, es señalada como fundamental en el esquema de adopciones ilegales. Si bien es privada, cuenta con el aval del Estado.A criterio de la presidenta de Hijos y Madres del Silencio, estas naciones "no quieren hacer una investigación judicial, y las propias personas afectadas plantearon denuncias que han sido rechazadas".La delegación chilena incluyó al diputado Boris Barrera, presidente de la investigadora de adopciones ilegales en el parlamento en el año 2019. Y a Mario Vásquez, integrante del equipo de adopciones irregulares de la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile.La entrevistada sostuvo que insistirán para lograr un mayor contacto interestatal para avanzar en justicia, verdad y reparación."Es la primera vez que se encuentran algunas partes. De hecho, hubo una reunión de la Policía sueca con la chilena para trabajar en conjunto. Pero no hay ningún vínculo. Y eso queremos pedir ahora: saber cómo sucedió y quienes fueron los culpables", señaló Rodríguez.La presidenta de la agrupación que trabaja sobre la apropiación de niños en Chile entre los años 1950 y 2000, se refirió a la cantidad de estas personas en el país sudamericano en Suecia, a raíz del exilio durante la dictadura."¿Cómo [el Estado de Suecia] no se dio cuenta de que llegaban 2.000 niños y no venían con padres? Ellos estaban enterados de lo que ocurría en Chile", señaló.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la situación de Perú. La oposición presentará en el Congreso una moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache. Dialogamos con José Requena, analista político peruano y socio de la consultora Público.Y además, nos referimos al estado de las protestas en Ecuador contra el Gobierno de Guillermo Lasso. El Ministerio del Interior informó de 18 policías desaparecidos en la ciudad de Puyo.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

