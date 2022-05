https://mundo.sputniknews.com/20220531/del-horror-a-la-paz-la-historia-de-villa-grimaldi-centro-de-extermino-de-la-dictadura-chilena-1126033285.html

Del horror a la paz: la historia de Villa Grimaldi, centro de extermino de la dictadura chilena

Del horror a la paz: la historia de Villa Grimaldi, centro de extermino de la dictadura chilena

Sputnik visitó el Parque por la Paz Villa Grimaldi, sitio que recuerda uno de los mayores centros de detención y torturas durante la dictadura de Augusto... 31.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-31T01:03+0000

2022-05-31T01:03+0000

2022-05-31T01:03+0000

américa latina

chile

augusto pinochet

torturas

desaparición forzada

dictadura

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1126034032_446:433:2314:1484_1920x0_80_0_0_1fe0cde417a8ad9f9e5778f4efe9007f.jpg

Durante los días 28 y 29 de mayo, en Chile se conmemoró el Día de los Patrimonios. Fueron cientos de entidades públicas y museos que abrieron sus puertas a la ciudadanía. Así también lo hicieron las casas de memoria. Una de ellas, la Villa Grimaldi; un lugar de horror y muerte que hoy conecta con el presente en la larga búsqueda por la verdad y justicia."Este espacio nos permite generar conciencia y también recuperar parte de nuestra identidad, porque si bien nosotros no vivimos en dictadura, somos hijos de la dictadura. Nuestros padres, nuestras madres vivieron eso", dijo a Sputnik Francisca Letelier, visitante al Parque por la Paz Villa Grimaldi el pasado 29 de mayo.Los años de esparcimiento y alegríaEn los faldeos cordilleranos de la zona oriente de Santiago se ubica el Parque por la Paz Villa Grimaldi, pero no siempre fue un parque para la paz.A comienzos del Siglo XX, fue construida la casona conocida como Villa Grimaldi para administrar el fundo José Arrieta, en la actual comuna de Peñalolén. En la década de 1940, el fundo inició su reducción vendiendo sitios, entre los que se encontraba el de una hectárea, donde se emplazaba la casona y que se utilizó como espacio de descanso y veraneo.En 1964 la propiedad fue adquirida por Emilio Vassallo Rojas, hermano de Carlos Vasallo Rojas, embajador de Chile en Italia durante el Gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973). Fue Emilo Vassallo quien le dio el nombre de Villa Grimaldi al lugar, por su aspecto de villa italiana.Entre 1964 y 1973 Vassallo convirtió el lugar en un restaurante llamado Paraíso Villa Grimaldi, al cual concurrían artistas e intelectuales, así como altos personeros de la Unidad Popular, la coalición de izquierda que llevó a Allende al poder.Tras el bombardeo al Palacio de La Moneda y la instauración de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), Villa Grimaldi, que había sido sinónimo de esparcimiento y alegría, pasó a ser un lugar de terror y horror.El Cuartel TerranovaA fines de 1973, un grupo de militares ocupó por la fuerza Villa Grimaldi y obligaron mediante presiones y amenazas a Vallaso a venderles el lugar, que se convirtió entonces en un centro secreto de secuestro, tortura y exterminio. Pasó a llamarse Cuartel Terranova y estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen de Pinochet.Los primeros prisioneros políticos que pasaron por el lugar fueron Bautista van Schouwen y Patricio Munita, ambos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Ambos fueron secuestrados el 13 de diciembre de 1973 en el centro de Santiago y trasladados hasta Villa Grimaldi.Los detenidos fueron torturados y ejecutados la madrugada del 14 de diciembre. Van Schouwen era uno de los principales líderes del MIR, mientras que Munita era su secretario. La ejecución de Van Schouwen provocó la ira de Manuel Contreras, director de la DINA, puesto que no entregó información de sus camaradas. Desde ese día, las sesiones de torturas fueron interminables para los detenidos.Dentro de Villa Grimaldi se encuentra La Torre, un antiguo depósito de agua que surtía a la propiedad de la villa para su riego. Este lugar fue reacondicionado por la DINA para mantener a los prisioneros en régimen de aislamiento.Según los testimonios de los sobrevivientes, en La Torre se construyeron diminutas celdas que fueron conocidas como conejeras, donde los prisioneros podían estar sentados o de pie. A pesar de su reducido tamaño, en ocasiones fueron recluidas hasta cuatro personas juntas. Además, quienes eran llevados hasta La Torre, en su mayoría, hoy se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos.La dictadura aplicó la desaparición forzada de prisioneros políticos para ocultar sus atroces crímenes. Mientras algunos cuerpos eran dinamitados, otros eran lanzados al mar amarrados a rieles para que quedaran sumergidos en las profundidades.En el Parque por la Paz Villa Grimaldi se levantó el monumento Rieles Bahía de Quinteros, el cual es una construcción cúbica y donde dentro se exponen los rieles extraídos del fondo del mar en la Bahía de Quinteros, Quinta Región, 160 km al noroeste de Santiago.Los rieles fueron descubiertos en el marco de la investigación del Caso Calle Conferencia para esclarecer la desaparición de los miembros del Comité Central del Partido Comunista Mario Zamorano Donoso, Onofre Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Donato Avendaño y Elisa del Carmen Escobar Cepeda; todos ellos secuestrados en 1976 y llevados como prisioneros hasta Villa Grimaldi, desde donde se perdió su rastro hasta el día de hoy.En Villa Grimaldi también se encuentra la Sala de la Memoria, lugar que fue ocupado por la DINA para tareas de falsificación de documentos. Desde el 2004, la edificación alberga una muestra con vitrinas que contienen objetos que personifican a las víctimas, a través de donaciones de familiares de detenidas y detenidos desaparecidos.Se estima que pasaron por Villa Grimaldi cerca de 5.000 prisioneros políticos. Se sabe que de ellos, 241 fueron hechos desaparecer o ejecutados, principalmente militantes del MIR y del Partido Comunista. El lugar funcionó como centro clandestino de tortura y exterminio hasta 1978.Villa Grimaldi: Parque por La PazEn 1987, el director de la Central Nacional de Informaciones —CNI, que reemplazó a la DINA—, Hugo Salas Wenzel, vendió la propiedad a la Sociedad Constructora EGTP Limitada, integrada por familiares directos.Las edificaciones fueron demolidas con el objeto de construir un conjunto habitacional, y borrar así los vestigios de los años más oscuros de la historia reciente chilena. Sin embargo, vecinos de la comuna de Peñalolén tomaron conocimiento de esta situación y alertaron a las organizaciones de base, parroquias, juntas de vecinos y organismos de derechos humanos, entre otros.Finalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la aprobación de un decreto ley, accedió a expropiar, tras lo cual se abren sus puertas a la ciudadanía el 10 de diciembre de 1994.Así, el 22 de marzo de 1997 fue inaugurado el Parque por la Paz Villa Grimaldi, que desde entonces mantiene sus puertas abiertas a la comunidad."No sé cómo decirlo. No es reconfortante venir para acá, pero me hace mucho más sentido con mi historia, por lo menos habitar estos espacios. Es súper denso porque es mucha información. Se siente como todavía esa esencia de gritos, de no sé cómo explicarlo, porque igual me dan ganas de llorar, pero siento que es un lugar super, super, superfuerte a nivel de memoria", señaló a Sputnik Francisca Letelier luego de recorrer el lugar.

https://mundo.sputniknews.com/20220112/la-lucha-por-transformar-un-centro-de-tortura-de-la-dictadura-chilena-en-sitio-de-memoria-1120257502.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

chile, augusto pinochet, torturas, desaparición forzada, dictadura, 📝 reportajes