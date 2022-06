https://mundo.sputniknews.com/20220622/el-vice-primer-ministro-britanico-considera-legal-oponerse-al-tedh-1127166482.html

El vice primer ministro británico considera legal oponerse al TEDH

El vice primer ministro británico considera legal oponerse al TEDH

MOSCÚ (Sputnik) — Londres tiene derecho a oponerse a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de anular la deportación de migrantes a... 22.06.2022, Sputnik Mundo

Según el político, es importante tener una división de poderes y el Parlamento debe tener la última palabra sobre la legislación del país.Se prevé que Raab presente en el Parlamento un proyecto de ley, según el cual los tribunales británicos no estarán obligados a cumplir con las sentencias del TEDH y la Corte Suprema de Londres será el principal órgano de toma de decisiones sobre las cuestiones de derechos humanos en el Reino Unido.El proyecto de ley fue creado tras la decisión del TEDH de cancelar el primer avión con migrantes a Ruanda, que debía haber despegado el pasado 14 de junio de Reino Unido.Por su parte, las autoridades británicas violarán la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) en caso de que no acaten la sentencia del TEDH de revocar la deportación de los inmigrantes a Ruanda, informaron a Sputnik desde la oficina de prensa del tribunal.El 13 de abril, Londres y Kigali firmaron un acuerdo de migración, según el cual las personas reconocidas por el Gobierno británico como inmigrantes ilegales o solicitantes de asilo serán deportadas a Ruanda para procesar su documentación, obtener asilo y ser reubicadas.El plan provocó críticas tanto de organizaciones de derechos humanos como de algunos políticos, pues creen que la medida no ayudará a detener a los migrantes irregulares con la intención de llegar al Reino Unido en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha.

