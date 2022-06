https://mundo.sputniknews.com/20220622/el-adios-al-italiano-que-invento-la-nucita-y-revoluciono-las-golosinas-de-colombia-1127183218.html

El adiós al italiano que inventó la Nucita y revolucionó las golosinas de Colombia

A los 87 años falleció Giovanni del Colle Russo, un experimentado chocolatero italiano que llegó a Colombia en la década de 1970 para convertirse en un héroe... 22.06.2022, Sputnik Mundo

La muerte de Del Colle Russo fue confirmada por su familia el 20 de junio. El italiano, de 87 años, atravesaba complicaciones de salud en su residencia en la ciudad de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, donde vivía con su familia. La propia ciudad decidió homenajearlo durante su sepultura, cumplida el 22 de junio.Y no es para menos, el nombre del italiano es sinónimo de dulzura para los colombianos. Desde que llegó desde Turín, norte de Italia, a Colombia para adentrarse en la industria de los dulces en el país sudamericano, se convirtió en un héroe para los amantes de lo dulce.Del Colle Russo se radicó en Valle del Cauca en la década de 1970, siendo ya un experto en chocolates. De hecho, llegó al país para asesorar a la empresa de golosinas Colombina en la creación de nuevos dulces.Durante los 20 años que trabajó para la compañía, su creación principal fue la Nucita, una crema de dos sabores —nueces y chocolate— y dos colores que se vende en varios formatos. Uno de los más originales y aclamados por los niños son los pequeños potes de 14 gramos.Su muerte no pasó inadvertida para los medios colombianos. En diálogo con la emisora W, su viuda, la caleña Luz Marina Isaziga Lozano, lo recordó como "un hombre maravilloso, honesto, correcto en todo el sentido de la palabra".Isaziga recordó que el italiano tenía previsto vivir solamente un año en Colombia, mientras trabajaba para Colombina. Había sido contratado directamente por el gerente y el dueño de la compañía en tierras italianas, gracias a que tenía experiencia en importantes chocolateras del país europeo.Su viuda recuerda que sus planes cambiaron cuando se enamoró no solo de la empresa sino de Colombia en general. Finalmente vivió en Valle del Cauca los siguientes 50 años.

