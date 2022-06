https://mundo.sputniknews.com/20220608/cacao-porcelana-la-joya-del-mundo-del-chocolate-producida-en-venezuela-1126445581.html

Cacao porcelana, la joya del mundo del chocolate producida en Venezuela

Las zonas montañosas que rodean al Lago Maracaibo son el escenario del cultivo del cacao porcelana, uno de los más exclusivos y demandados en el mundo. La... 08.06.2022, Sputnik Mundo

La especie perteneciente a la variedad criollo se cultiva en Colombia y Venezuela y posee un excepcional color casi marfil y un aroma intenso. Catalogado como un alimento raro, este preciado cacao representa menos del 0.001% del producido en el mundo.Aunque pueda no ser uno de sus productos más conocidos, Venezuela sabe de producir chocolate y, desde 2015, destina cada 8 de junio a conmemorar su Día Nacional del Chocolate.El país sudamericano, además, se distingue por producir uno de los chocolates más escasos y preciados del mundo: la variedad conocida como 'porcelana'.El cacao porcelana se ha cultivado durante siglos en las zonas montañosas en los alrededores del Lago Maracaibo.Su producción debe sortear muchas dificultades: es escasa—solo 3.000 kilos al año— y la especie no es tan resistente a enfermedades. De hecho, su producción representa solo el 0,001% del producido en el mundo.La escasa cantidad de cacao porcelana disponible hace que sus granos alcancen un elevado precio en el mercado internacional. Lo mismo sucede con el chocolate producido a partir de esa variedad: una tableta de 50 gramos de chocolate a base de cacao porcelana de la prestigiosa marca italiana Amedei llega a venderse por 20 dólares.Cultivarlo tampoco es fácil, ya que es necesaria una inversión para preservar su pureza genética y no mezclarlo con otras variedades. La mano de obra debe estar presente en todo el ciclo de producción, principalmente durante la etapa de cosecha.Conocido como "el mejor cacao del mundo", el chocolate porcelana se distingue por su pureza, su intenso aroma, suave sabor y delicada textura.Se denomina porcelana debido a su tonalidad clara, resultado de contener un mayor porcentaje de grasa. Esa característica provee al cacao de una cantidad superior de flavonoides—que tienen propiedades antioxidantes y cardioprotectoras— y vitaminas.Mientras que algunos sitios lo describen con un sabor similar a "almendras tostadas" o "aceitunas prensadas", otros añaden que posee notas de mermelada, pan o mantequilla, que dejan una sensación singular en el paladar. En definitiva, es una experiencia única.Los nativos de las zonas en las que se producen también le dan una connotación sagrada a la planta y la consideraban una bebida de los dioses.Además de Venezuela, este exclusivo cacao es cultivado en la Sierra Nevada de Santa Marta —el sistema montañoso más alto del mundo en la zona tropical—, Colombia, en una zona habitada por comunidades indígenas como los arhuacos, kogi y wiwa.Actualmente la producción de esta especie se replica también en Perú, en la región montañosa de los Andes.

