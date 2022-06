https://mundo.sputniknews.com/20220622/canciller-de-nicaragua-afirma-que-sanciones-a-rusia-obstruyen-el-cumplimiento-de-los-ods-1127143559.html

Canciller de Nicaragua afirma que sanciones a Rusia obstruyen el cumplimiento de los ODS

MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua reiteró, a través de su canciller Denis Moncada, su condena a las medidas unilaterales impuestas por EEUU y la Unión Europea (UE)... 22.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

centroamérica

nicaragua

rusia

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

agenda 2030 para el desarrollo sostenible

Moncada encabezó una delegación oficial del Gobierno de Nicaragua que viajó a Moscú, para asistir al Foro Económico Internacional de San Petersburgo el viernes 17 de junio y allí sostuvo un encuentro con su par Serguéi Lavrov, canciller de la Federación de Rusia.Lavrov dijo entonces que Moscú aprecia la importancia que da Managua a las relaciones con Rusia "lo aprecia y siempre responde con reciprocidad", subrayó Lavrov.El jefe de la diplomacia de Nicaragua declaró que su Gobierno rechaza las sanciones de forma permanente por ser "nocivas"."Las medidas unilaterales son nocivas, no tienen sentido, son ilegales, no tienen sentido y hay que condenarlas, rechazarlas, no aceptarlas y oponerse a ellas de una forma clara, contundente y permanente mientras se vayan produciendo", afirmó.Moncada dijo que en América hay muchos criterios positivos con relación a Rusia y consideró que la decisión de varios presidentes que se negaron a asistir a la reciente Cumbre de las Américas (en Los Ángeles, EEUU), habla del sentido de independencia y soberanía de estos países frente a la hegemonía de la administración norteamericana."América ha dicho hay que detener ya ese desarrollo de la Doctrina Monroe, que se sintetiza en aquello que (dice) 'América (es) para los americanos', pero que en la práctica es América para los Estados Unidos de Norteamérica", aseveró Moncada.El canciller de Nicaragua afirmó que el Gobierno de Joe Biden hace "promesas vacías" a los países de Centroamérica, porque la cooperación ofrecida "no se materializa", lo que se refleja en las caravanas de migrantes que se dirigen a los EEUU.Para el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, EEUU está utilizando a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a Europa y Ucrania, para amenazar "la estabilidad, la seguridad, la vida de Rusia".

