Cumbre de las Américas: ¿Un intento fallido de Biden por consolidar su hegemonía en la región?

Tras la realización de la IX Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles (EEUU), el analista costarricense, Carlos Murillo, dialogó con GPS... 10.06.2022, Sputnik Mundo

Esta semana se realizó la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles (EEUU), signada por la ausencia de los mandatarios de varios países latinoamericanos. Con respecto a los balances políticos, "esta novena Cumbre muestra la actual coyuntura que vive un hemisferio fragmentado y con Gobiernos que tienen visiones muy diferentes", indicó el analista costarricense. Asimismo, "también refleja que habrá pocos acuerdos, por lo que EEUU resultó ser demasiado ambicioso en lo que espera de la Cumbre", añadió.No obstante ello, en el marco de las actuales tensiones geopolíticas con Rusia y China, la potencia norteamericana "se acordó que no podía seguir dejando a América Latina de lado", expresó. En ese sentido, "yo no vería un fracaso de la Cumbre, si en la gestión de manejarla como un punto de inflexión para revertir lo que la administración Trump le dejó en esta parte del mundo", dijo. Por tanto, "el resultado va a ser de claros y oscuros, veremos cómo se logran implementar todos los proyectos", sostuvo.Biden priorizó la política interna al no invitar a Nicaragua, Cuba y VenezuelaCon respecto a la exclusión de dichos países, "Bidenincurrió a un tecnicismo que no le funcionó, que es que el compromiso original desde la Cumbre en Miami de 1994 es que este es un foro para las democracias y países miembro de la OEA", indicó. Sin embargo, "últimamente la Cumbre se ha ido ampliando", recordó el analista. A su vez, "el presidente no esperaba la posición de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de no participar si no se invitaba a todos", concluyó Murillo.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el investigador venezolano William Serafino, con quien dialogamos sobre la gira internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.Venezuela consolida las relaciones estratégicas con TurquíaEl presidente venezolano firmó, durante su visita a Turquía, tres nuevos acuerdos que reafirman la condición de independiente de ambos países, según dijo a Sputnik el diputado Tony Boza. Para el diputado y economista, el aspecto financiero-monetario es clave, especialmente en un momento en el que muchas naciones intentan independizarse del sistema dólar. En este marco, "las relaciones con Turquía se han visto profundizadas en los últimos años porque fue un aliado de Caracas muy importante", indicó Serafino.Sobre ello, "particularmente en un contexto de auge e incremento de las sanciones y ofensiva de guerra económica de EEUU hacia Venezuela", añadió el investigador. Esta visita de Nicolás Maduro intenta sortear el aislamiento diplomático que se le quiere imponer al país en el ámbito regional. Por tanto, "el encuentro con Erdogan viene a reconfirmar y consolidar los compromisos que se habían ido tejiendo, e impulsan hacia un nivel superior estas relaciones con Turquía, que es un aliado estratégico", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de las potencias emergentes en la política internacional contemporánea.MojigataEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la cantante argentina Marilina Bertoldi, con quien dialogamos sobre "Mojigata", su nuevo disco que presentará este sábado en la sala del Museo de Carnaval de Montevideo.Sala de ComediantesEn M24 también nos contactamos con el humorista uruguayo Danilo Mazzó, con quien dialogamos sobre "Sala de Comediantes", que es el primer ciclo de humor en la Sala Adela Reta del SODRE, que se realizará el próximo 22 de Junio.

