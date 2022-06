https://mundo.sputniknews.com/20220622/bill-cosby-abuso-sexualmente-de-una-adolescente-en-la-mansion-playboy-1127146349.html

Bill Cosby abusó sexualmente de una adolescente en la Mansión PlayBoy

El que alguna vez fuera apodado El Padre de Estados Unidos se encuentra en un embrollo judicial, luego de que un jurado de Los Ángeles lo declarara culpable por abuso sexual a una adolescente en 1975. El delito fue cometido por Bill Cosby en la famosa Mansión Playboy que creó el magnate Hugh Hefner y que, con el tiempo, se ha revelado como un lugar donde se cometieron diversas agresiones sexuales. Sin embargo, el castigo para este hombre de 84 años no fue la prisión, sino una multa de 500.000 dólares, cantidad que deberá recibir Judy Huth como compensación a los daños generados. Judy actualmente tiene 64 años; cuando fue abusada, tenía 16. No obstante del fallo de los jueces, el comediante originario de Filadelfia negó todas las acusaciones en su contra y su equipo legal advirtió que no pagaría ni un dólar de castigo. El jurado determinó que Bill Cosby siempre estuvo consciente de su comportamiento y del momento en que decidió abusar de Judy, quien en aquel entonces era una menor de edad, situación de la que también estaba enterado el humorista de la televisión estadounidense.Según su versión, la figura del stand up la invitó a una fiesta en la Mansión Playboy en 1975, donde fue hostigada por Cosby, quien la encerró en una habitación donde le mostró el pene y la obligó a realizarle sexo oral. Esta es sólo una de las varias acusaciones que Bill Cosby ha enfrentado desde 2014. Sin embargo, ninguna de las denuncias ha terminado en un encarcelamiento definitivo, pues ha alegado problemas de salud y recurrido a todo tipo de maniobras legales para evitar la prisión. De hecho, en 2021, el Tribunal Supremo de Pensilvania anuló la condena contra el comediante por fallas en el proceso judicial, con lo cual quedó totalmente libre de toda condena, desatando la furia de grupos feministas y de sus presuntas víctimas.

