Andrés Roemer: la historia del "roedor" mexicano que no debe convertirse en plaga

Pese a tener una solicitud de extradición por acusaciones de haber violado y abusado de decenas de mujeres, el mexicano Andrés Roemer sigue libre en Israel... 17.02.2022, Sputnik Mundo

Quizá no haya depredador sexual más expuesto al ojo público que Andrés Roemer. Poco queda ya de aquel hombre poderoso que fue en México y el mundo: diplomático opulento, académico de altos vuelos, compinche de la Presidencia. Ahora decenas de acusaciones por acoso y abuso sexual pesan sobre él. Refugiado en Israel, temeroso de los reflectores, esquivo del ruido público, su naturaleza se parece más a la de un roedor. Así lo asegura una de sus víctimas, Heidi Putscher Basave, quien en realidad siempre le vio características propias de una rata: oportunista, carroñera y despreciada. El caso de Andrés Roemer demuestra que la vida es una ruleta rusa. Alguna vez Heidi fue la presa; hoy es la cazadora. Su nuevo libro El roedor. Andrés Roemer, retrato de un depredador (2022, Grijalbo) da cuenta de los incontables abusos que cometió con todas las mujeres que se acercaron a él por motivos laborales o académicos. Siempre con el mismo modus operandi: valiéndose de su prestigio y su estatus económico. Aún recuerda cuando en febrero de 2021 leyó un reportaje en El País sobre los delitos cometidos por el exasesor del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Inmediatamente algo estrujó su ser: se identificó con los testimonios y sintió frustración. Enojo de lo que había pasado, pero también de que hubo muchas otras mujeres cuyos destinos fueron peores que el de ella: violaciones, abuso sexual, agresiones físicas. Heidi Putscher fue acosada por el expresentador de TV Azteca cuando hizo su servicio social en el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), dependencia federal que después se convirtió en la Secretaría de Cultura. Estudiaba los últimos meses de su licenciatura en derecho en la Universidad Iberoamericana— uno de los recintos académicos más exclusivos de México— cuando fue invitada a colaborar en el equipo de Roemer. A diferencia de otras víctimas que cayeron en las trampas del diplomático, ella no sintió admiración por él. "Por el contrario, nos pareció un farol, un farsante que no dejaba de soltar nombres con una verborrea insufrible y una personalidad por demás banal", cuenta. Desde ese momento, Heidi y una de sus amigas lo apodaron el Roedor por sus rasgos físicos que combinaban bien con su apellido. Ninguna de las dos imaginaba que Roemer también ocultaba habilidades carroñeras en lo más profundo. ¿Quién es Andrés Roemer?No tiene mucho que el mexicano de origen judío Andrés Isaac Roemer Slomianski era una personalidad pública. Apenas en enero de 2021 era un conferencista reconocido, siempre cobijado por su cercanía a los altos círculos de la política, la academia, los medios de comunicación y los inversionistas. A inicios de año, entrevistó a la actriz mexicana Yalitza Aparicio como parte de La Ciudad de las Ideas, un programa que Roemer impulsó desde 2008 para realizar un intercambio de conocimientos entre artistas, científicos, catedráticos, empresarios y políticos. El encuentro adquirió fama nacional e internacional y fue promovido por TV Azteca, la televisora del magnate Ricardo Salinas Pliego. Desde que fue asesor de la campaña del expresidente Carlos Salinas de Gortari (19881994), Andrés Roemer jamás se despegó de las élites políticas. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) fue secretario técnico de gabinete de Desarrollo Social y asesor personal en los asuntos relacionados con el Proyecto Nuevo Federalismo en México. De 2010 a 2013 fue integrante del consejo asesor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde donde construyó un discurso conciliador y tolerante. Además, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue cónsul general de México en San Francisco y luego fue embajador ante la UNESCO en París. Durante esa etapa diplomático, Roemer llevó una vida de lujos y derroche, como lo exhibe la periodista Alejandra Crail en una serie de reportajes que hizo para la revista Emeequis. "Andrés Roemer vivía una doble vida. Por una parte, tenía doctorados y maestrías en las universidades más prestigiosas, escribió libros de investigación y todo eso ayudó a su imagen. Posteriormente trabajó con actores políticos como Esteban Moctezuma [exsecretario de Educación de México] y con personas que han ganado el Nobel. Andrés se nutre del prestigio de esta gente al codearse con ellos. Fue un prestigio efímero que logró a través de su incursión en TV Azteca", asegura Heidi Putscher. Actualmente, Andrés Roemer tiene cuatro órdenes de aprehensión en la Ciudad de México por los delitos de abuso sexual y violación. Sin embargo, como no existen acuerdos judiciales suficientes entre México e Israel, su extradición no se ha podido concretar pese a que el presidente López Obrador ya ordenó que el caso sea tratado como "un asunto de Estado". En agosto de 2021, el diplomático fue captado por en un bar de Tel Aviv pese a las órdenes de aprehensión en su contra. Una de sus víctimas, Monserrat Ortiz, publicó las imágenes en su cuenta de Twitter. Además, en otro video difundido por la revista Emeequis se observa a Roemer negando todas las acusaciones en su contra desde Israel:"En algún momento se le acabará su pequeño islote en el que está. En algún momento el agua subirá y Andrés no tendrá a dónde ir. No sé si las autoridades están haciendo tiempo para darle tiempo de que se vaya y rehaga su vida. Pero lo que creo es que Andrés ya no será libre, no operará de la forma en que operaba. Sus fichas ya cayeron. Espero que en algún momento pueda ser presentado ante la justicia mexicana y se le dicte sentencia. Sin embargo, el daño no se repara. La cicatriz se mantiene. Es abominable que Andrés haya violado a muchas mujeres, no sabemos realmente de cuántas abusó", concluye la autora.

