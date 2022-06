https://mundo.sputniknews.com/20220621/vuelos-afectados-y-cierres-viales-en-el-noveno-dia-de-protestas-en-la-capital-de-ecuador-1127124973.html

Vuelos afectados y cierres viales en el noveno día de protestas en la capital de Ecuador

Vuelos afectados y cierres viales en el noveno día de protestas en la capital de Ecuador

QUITO (Sputnik) — El aeropuerto internacional Mariscal Sucre, de la capital ecuatoriana, reportó un listado de 17 vuelos entre nacionales e internacionales... 21.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-21T19:24+0000

2022-06-21T19:24+0000

2022-06-21T19:28+0000

américa latina

ecuador

protestas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/06/1094040789_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7ebf285c50bc625b1e64e2f0c3c2b615.jpg

Este 21 de junio se reportan nueve vuelos afectados, de los cuales se cancelaron tres desde Quito hacia Estados Unidos y Colombia, además varios vuelos domésticos desde y hacia las ciudades de Guayaquil (oeste), Loja (sur) y Cuenca (sur).Según dijo a la cadena televisiva Ecuavisa, el vocero de Quiport, Luis Galárraga, las cancelaciones y demoras se deben a las decisiones de las compañías aéreas de suspender los vuelos para resguardar a sus pasajeros.Galárraga agregó que autoridades de los países de origen optan por recomendar a los viajeros no ir a Quito.Este martes, la Ruta Viva, vía que conecta la ciudad de Quito con el aeropuerto Mariscal Sucre, se encuentra bloqueada por la presencia de manifestantes, de acuerdo con reportes de la Agencia Metropolitana de Tránsito.La entidad recomendó a los viajeros tomar rutas alternas para desplazarse hacia el aeropuerto.En el noveno día de movilizaciones, Quito amaneció repleta de cierres viales en el norte, en el sur y en el este de la ciudad, así como en el centro histórico, en donde se ubica el Palacio de Gobierno, y en el centro–norte, en donde se ubican las universidades Salesiana, Central y Politécnica Nacional, que albergan a cientos de indígenas que arribaron a la capital desde otras provincias del país.Debido a disturbios registrados en varias zonas de la ciudad, principalmente en las inmediaciones de las universidades, el Municipio decidió suspender los servicios del transporte integrado del Trolebús y la Metrovía que recorren el eje longitudinal norte – sur.La Policía Nnacional informó que se realizan varios operativos para garantizar la seguridad y el orden público.Este martes, la secretaria nacional de Derechos Humanos, Paola Flores, hizo un llamado al diálogo al Gobierno nacional y a los actores sociales, y solicitó asistencia técnica a organismos internacionales para que participen y hagan acompañamiento en eventuales mesas de diálogo, informó la institución en un comunicado.Según Flores, la petición recibió el respaldo por parte de la coordinadora de las Naciones Unidas en Ecuador, Lina Savelli; la oficial de Planeación Estratégica, Esther Almeida; Ignacio Roncagliolo, de la Unidad de Monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y delegados de Unicef.En la mañana el ministro de Defensa, Luis Lara, dijo que la democracia en Ecuador está en riesgo y advirtió que las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional.Ecuador cumple este martes el noveno día de una movilización nacional indefinida liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a la que se han ido sumando otros sectores sociales.La Conaie hace un reclamo de 10 puntos, entre ellos, que se congele el precio de los combustibles, la adopción de un subsidio agrícola y que no se firmen tratados de libre comercio que "destruyen la producción nacional".Desde la Conaie se denuncia que el Gobierno no quiere dialogar y que pretende terminar con las movilizaciones con la "fuerza letal y las balas".

https://mundo.sputniknews.com/20220621/manifestantes-indigenas-continuan-llegando-a-la-capital-de-ecuador-1127080854.html

https://mundo.sputniknews.com/20220620/las-condiciones-de-la-protesta-en-ecuador-son-peores-que-las-de-2019-1127073624.html

https://mundo.sputniknews.com/20220621/defensa-de-ecuador-afirma-que-no-permitira-que-se-rompa-el-orden-constitucional-ante-protestas-1127107001.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, protestas