Ecuador pide ayuda internacional para eventual diálogo con líderes de movilizaciones | Video

QUITO (Sputnik) — Ecuador solicitó la asistencia de organismos internacionales para establecer eventuales mesas de diálogo entre el Gobierno nacional y los... 21.06.2022, Sputnik Mundo

A la vez, la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, en su cuenta de la red social Twitter, explicó que dicha petición cumplirá con los más altos estándares del respeto y la dignidad para los participantes.Sin detallar los organismos a los que se remitió la petición, Flores señaló como uno de sus objetivos el precautelar los derechos de todas las personas en el marco de la protesta social.La funcionaria enfatizó que los caminos del diálogo son necesarios para llegar a una paz definitiva, tras mencionar que algunas protestas buscan generar caos en la vida cotidiana.Resaltó que el Gobierno busca mayor democracia, mayores libertades, así como evitar desmanes y trabajar con tranquilidad.Ecuador cumple este 21 de junio el noveno día de una movilización nacional indefinida liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a la que se han ido sumando otros sectores sociales.La Conaie hace un reclamo de 10 puntos, entre ellos, que se congele el precio de los combustibles, la adopción de un subsidio agrícola y que no se firmen tratados de libre comercio que "destruyen la producción nacional".Desde la Conaie se denuncia que el Gobierno no quiere dialogar y que pretende terminar con las movilizaciones con la "fuerza letal y las balas".El ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, dijo este 21 de junio que la democracia del país sudamericano está en riego por las protestas encabezadas por los indígenas y aseguró que las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden constitucional.Lasso derogó en la tarde del 20 de junio un decreto que anulaba el estado de excepción en tres provincias, y emitió uno nuevo que amplía la medida para cubrir a un total de seis provincias.El nuevo decreto mantiene las restricciones de libertad de asociación y reunión, movilidad y tránsito.A diferencia de la primera, en la nueva regulación no se habla de fuerza letal sino del empleo de uso progresivo de la fuerza, dependiendo del nivel de amenaza que enfrenten quienes deben controlar las manifestaciones.Lasso dijo el 20 de junio que las protestas han excedido los estándares de la protesta pacífica.El estado de excepción regirá por 30 días.

