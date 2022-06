https://mundo.sputniknews.com/20220621/netflix-se-deslinda-de-responsabilidad-por-la-muerte-de-dos-actores-mexicanos-1127129015.html

Netflix se deslinda de responsabilidad por la muerte de dos actores mexicanos

Netflix se deslinda de responsabilidad por la muerte de dos actores mexicanos

Netflix negó cualquier responsabilidad en torno al fallecimiento de dos actores mexicanos en un accidente automovilístico, el cual, supuestamente, habría... 21.06.2022

Tras las acusaciones del escritor Rick Zazueta en contra de Netflix por utilizar vehículos en mal estado para su equipo de talento y producción, la empresa líder en la industria del streaming se deslindó de cualquier omisión o irregularidad sobre incidente que sufrieron Juan Francisco González Aguilar y Raymundo Garduño Cruz.González Aguilar y Garduño Cruz trabajaban en el rodaje de El Elegido (The Chosen One, en inglés), una serie basada en los cómics de los dibujantes Mark Millar y Peter Gross. Sin embargo, en uno de los traslados laborales, su camioneta volcó cerca de la comunidad de Mulegé, una comunidad costera del Mar de Cortés, al norte de México. Poco antes del accidente, Raymundo Garduño publicó una fotografía con todo el equipo que viajó con él. Posteriormente, las muertes fueron notificadas por la Secretaría de Cultura del estado de Baja California. La tragedia —en la que también cuatro técnicos resultaron lesionados— provocó que la coproductora de la serie, Redrum, suspendiera las grabaciones hasta nuevo aviso. Sin embargo, la decisión no satisfizo a los amigos y colaboradores de los fallecidos, quienes acusaron que Netflix opera en México con condiciones de seguridad ínfimas y deficientes.Tras el accidente, Netflix se puso en contacto con la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) y con el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), informó el portal estadounidense Deadline. Una de las principales críticas es que Netflix subcontrata empresas de producción con menos recursos para reducir costos, pero esto se hace a expensas de la seguridad de los trabajadores. En el caso del accidente en Baja California, la miniván en la que se trasladaba estaba en malas condiciones, según acusaciones divulgadas en la prensa local. Entre las personalidades que critican al gigante del streaming se encuentra el cineasta Rick Zazueta (In a Parallel World, Our Barrio), quien publicó en su cuenta de Facebook una larga misiva en la que acusa a la productora Stacey Perkie y al director Everardo Gout por la tragedia.

