Exfutbolista Carlos Tevez inicia su carrera como entrenador en Argentina

BUENOS AIRES (Sputnik) — El exfutbolista argentino Carlos Tevez, oro olímpico con la selección en Atenas 2004, comenzó el martes su carrera como entrenador en... 21.06.2022, Sputnik Mundo

"¡Carlos Tevez es el DT de Rosario Central! El Apache se convirtió en el nuevo entrenador auriazul, tras firmar contrato con el club por 12 meses. Carlos "el Chapa" Retegui, será integrante de su cuerpo técnico", indicó la cuenta de Twitter del club rosarino.La noticia generó sorpresa en Argentina, dado que Tevez anunció su retiro oficial del fútbol recién al año de su último partido vistiendo la camiseta de Boca Juniors, en el que enfrentó a Racing Club por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, donde el delantero marró un penal y el "Xeneize" fue eliminado."Estoy retirado, confirmado. Me ofrecieron de muchos lados, pero como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón. Eso me deja más que tranquilo", afirmó Tevez en una entrevista televisiva.En su extensa y exitosa carrera, Tevez convirtió 309 goles y entregó 148 asistencias en 748 partidos con laureadas camisetas como las del Corinthians de Brasil, Manchester United y Manchester City de Inglaterra, y Juventus de Italia, además de Boca.Asimismo, el "Apache" también jugó en el West Ham United, de Inglaterra, y Shanghái Shenhua, de China.Carlos Tevez es el cuarto futbolista argentino con más títulos en su haber (29), detrás de Lionel Messi (40), Ángel Di María (32) y Luis González (30).En su cuerpo técnico estará Carlos Retegui, quien se hiciera conocido por comandar a Las Leonas, el equipo argentino de Hockey sobre césped, con quienes ganó el Mundial de 2010, y también al combinado masculino, con el que logró el oro olímpico en Río 2016.En la actualidad, trabaja en la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, cargo por el que pedirá licencia para poder acompañar a Tevez.Rosario Central es uno de los equipos grandes de la ciudad santafesina, rival acérrimo de Newell"s Old Boys, el equipo donde surgió Lionel Messi. En el "canalla", como le dicen, brillaron el mundialista Mario Kempes, Aldo Poy, Edgardo Bauza y Juan Antonio Pizzi, entre otros.En el actual campeonato, Rosario Central marcha en la posición 22, sobre 28 equipos participantes, con solo una victoria luego de cuatro fechas disputadas.La expectativa de los "canallas" sobre la figura de Tevez está relacionada, sobre todo, a la posible llegada de refuerzos de jerarquía.

