Tévez, el ídolo de Boca Juniors que quiere eludir el impuesto a los más ricos

Campeón de la Copa Libertadores de 2008 y de la Copa Sudamericana de 2004 con Boca Juniors de Argentina, campeón de la Champions League de Europa y del Mundial de Clubes en 2008 con el Manchester United inglés y medalla de oro con la selección argentina de fútbol en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. La carrera del argentino Carlos Tévez ha sido tan exitosa que ocupa el segundo lugar entre los futbolistas argentinos con más títulos, detrás de Lionel Messi.Y aunque el ídolo de Boca Juniors continúa siendo figura a sus 37 años, Tévez no fue noticia ni tendencia en redes sociales por algunos de sus goles sino por algo que parece caracterizar a la mayoría de las grandes estrellas del fútbol de la actualidad: no querer pagar impuestos.En efecto, el nombre de Carlos Alberto Tévez aparece entre los ciudadanos argentinos que presentaron un recurso ante la Justicia argentina para no pagar el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, un tributo impulsado por el oficialismo argentino con la intención de recaudar unos 300.000 millones de pesos argentinos (unos 3.000 millones de dólares) para destinar a planes sociales durante la pandemia de COVID-19.El impuesto, aprobado en diciembre de 2020 por el Congreso argentino, establece un aporte por única vez para las personas con patrimonios que superen los 200 millones de pesos argentinos (2,15 millones de dólares). El tributo se cobrará en base a alícuotas que van desde el 2% para patrimonios de entre 200 y 300 millones hasta un máximo de 3,5% para las riquezas que superen los 3.000 millones de pesos argentinos (unos 32 millones de dólares).Si bien el Gobierno estima que el tributo alcanzará a poco menos de 12.000 personas, varios de los empresarios y ricos que deberán pagar comenzaron a interponer recursos ante la Justicia para evitar verse obligados a pagar. Según reportó el periodista Esteban Rafele en la emisora argentina Radio con Vos, en la lista de recursos aparece uno interpuesto por el futbolista Carlos Tévez.Rafele explicó que Tévez presentó un recurso conocido con el nombre técnico de "acción declarativa de certeza", utilizada como medida cautelar para impedir el cobro del impuesto, al considerarlo inconstitucional. De acuerdo al periodista, el recurso del futbolista cuestiona el impuesto por tener carácter "confiscatorio".¿Cuánto dinero tiene Carlos Tévez?El patrimonio total de Tévez es un misterio pero su pasado por gigantes del fútbol europeo como Manchester United, Manchester City y Juventus le han reportado cifras nada despreciables. En Juventus, por ejemplo, ganó 5,5 millones de euros en cada una de las tres temporadas que disputó, más otros ingresos variables.Por si fuera poco, en 2016 el argentino se convirtió en el futbolista mejor pago del mundo al firmar un contrato con el Shanghai Shenhua de China. El equipo asiático pagó a Tévez 40 millones de dólares por año. Los cálculos recorrieron el mundo: Tévez ganó 3,3 millones de dólares mensuales o, lo que es lo mismo, 110.000 dólares al día.En su último regreso a Boca Juniors sus ingresos variaron pero nunca dejaron de ser exórbitantemente altos. El último contrato ofrecido por el club argentino en junio de 2020 establecía, según trascendió, un pago de 1,5 millones de dólares por temporada, lo que de por sí significaba una reducción de sueldo para el argentino.Tévez, de todos modos, se encargó de aclarar públicamente que su prioridad no era el dinero y que tenía intenciones de donar sus ingresos a organizaciones sociales.La aparición de Tévez en la lista de reclamantes contra el impuesto abrió el debate en redes sociales, donde ironizaron con los orígenes humildes de Tévez y su mote de "jugador del pueblo". Lo cierto es que el futbolista nunca fue un simpatizante del actual Gobierno argentino y es conocida su cercanía política con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), cuyo sector político rechaza el gravamen.Los internautas también recordaron una publicación de Diego Maradona, que en 2020 llegó a publicar en su cuenta de Instagram una petición respaldando el impuesto. "Le pido a dios que se apruebe la ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Porque en este momento de crisis, se necesita de la ayuda de los que más tenemos", escribió el astro del fútbol mundial, que en la misma publicación recordó: "Yo sé lo que es no tener para comer".Paradójicamente, el periodista Rafele consignó que también los sucesores de Maradona iniciaron un reclamo contra la AFIP para evitar pagar el impuesto por los bienes que pertenecían al campeón del mundo en 1986.

